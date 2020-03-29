وزارة الصحة تعلن الحالة السادسة لكرونا في السودان

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل الحالة رقم 6 للاصابة بفيروس كورونا في السودان

وقال وزير الصحة د.اكرم التوم في التنوير اليومي عن الوضع الوبائي ومجهودات رصد ومكافحة حالات فيروس الكورونا المستجد في السودان، ان المصاب رقم 6 وصل الى البلاد قادما من الامارات العربية المتحدة في 13 مارس 2020 .

واشار سيادته الى ان المصاب ما زال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وانه تم تطبيق اجراءات متابعة مخالطيه.

سونا

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