النيلين
طب وصحة

وزارة الصحة تعلن الحالة السادسة لكرونا في السودان

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اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل الحالة رقم 6 للاصابة بفيروس كورونا في السودان

وقال وزير الصحة د.اكرم التوم في التنوير اليومي عن الوضع الوبائي ومجهودات رصد ومكافحة حالات فيروس الكورونا المستجد في السودان، ان المصاب رقم 6 وصل الى البلاد قادما من الامارات العربية المتحدة في 13 مارس 2020 .

واشار سيادته الى ان المصاب ما زال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وانه تم تطبيق اجراءات متابعة مخالطيه.

سونا

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2 تعليقان

Beko 2020/03/29 at 6:53 م

الشغلة بدت تجر شديد

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ود بندة 2020/03/29 at 7:29 م

كورونا الصغيرة دي ..يجب ان تغلق يا وزير الغفلة.الي الان كل المصابين اتوا من الخارج. خليك علي كدا ..الساعة التقول العدوه انتقلت من الداخل ياويلك من الناس لانو لم تجهز الوضع الصحي بقدر ما تجهز للشو الاعلامي اكثر من الوضح الصحي.
استخفافك بالفايروس يشمت الناس فيك.
انت وزير فاشل لاتسحق إدارة مستوصف في حله .
يا رب احفظ الشعب السوداني بحفظك وجنبنا هذا الوباء.

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