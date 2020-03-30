الطرد الأغلى في التاريخ .. كلّف رونالدو أجهزة “أي ماك”!

استغل فويتشك تشيزني حارس يوفنتوس الإيطالي فترة توقف النشاط الكروي في كشف بعض الأسرار الخاصة بفريقه، ومنها عقوبة قياسية اضطر زميله كريستيانو رونالدو لتحملها بسبب طرده أمام فالنسيا الإسباني في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأوضح الحارس البولندي تشيزني لبرنامج تلفزيوني في بلده، أن من عادات الفريق في فترة المدرب السابق ماسيميليانو أليغري أن أي لاعب يحصل على بطاقة حمراء يتعين عليه شراء هدية لكل أفراد النادي كنوع من الاعتذار.

ودفع رونالدو الثمن غالياً بعد طرده أمام فالنسيا، وأشار تشيزني إلى أن الهداف البرتغالي ظل يماطل لمدة شهرين ليتجنب العقوبة، لكنه قبل بها في النهاية، واشترى أجهزة حاسوب “أي ماك”، التي تنتجها شركة (آبل)، لجميع أفراد اليوفي.

وأضاف الحارس: “لقد أصر رونالدو لوقت طويل على أنه لم يرتكب خطأ ولم يستحق الطرد أمام فالنسيا، لكن في النهاية حصلنا جميعا على أجهزة أي ماك”، كما اعترف تشيزني بأنه وقع في خطأ مشابه كلفه الكثير من الأموال.

وشرح تشيزني أن أليغري كان يفرض نفس العقوبة على من يصل إلى المران متأخرا، مضيفاً “ذات مرة كنت أعتقد أن اليوم الثلاثاء، لكن في الحقيقة كان الأربعاء، اتصل بي أليغري وقال لي إن الجميع في انتظاري، تأخرت على التدريب لمدة نصف ساعة، وفي النهاية اضطررت لشراء سماعات (بيتس) للفريق كله”.

العربي الجديد

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