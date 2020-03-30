* الحديث عن تتويج الفريق المُتصدِّر للدورة الأولى للممتاز؛ حديث سابقٌ لأوانه.. وقد تمنينا ألا يشغل الباشمهندس بانى رئيس لجنة المسابقات نفسه به.. ولكنه للأسف خرج بتصريح أكد فيه على أنّ الأوضاع الصحية إذا لم تهدأ، ولم تكتمل المنافسة، فستُلغى ولن يكون هنالك أي تتويج.

* لكل مقام مقال سادتي الكرام.. والمقام الآن ليس مقام الدوري، ولا مَن سيُتوّج به، بقدر ما أنه مقام الاندماج مع الجُهُود التي تبذلها وزارة الصحة ومُكافحة الأوبئة.. والالتزام بالضوابط الصادرة عنهما.

* البقاء في المنازل.. وعدم الخروج إلا للشديد القوي.. وتعقيم الأيادي.. وغسلها بالماء والصابون كل إأربع ساعات.. مع تناوُل الأغذية التي تُساعد على تقوية جهاز المناعة.

* الدوري في داهية.. والتتويج في ستين داهية إذا كانا سيشغلاننا عن الموضوع الأهم، الذي لا يخفى على أحد..

* إنتو ما حاسين بالحاصل واللاّ شنو؟؟

* إذا ما حاسين بيهو تبقوا أخطر علينا، وعلى بلدنا، من وباء “كورونا”.

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* سلم مجلس المريخ الاتحاد العام قرار اعتماده لرئاسة سوداكال، مع صورة من حكم المحكمة القومية العليا (الدائرة الإدارية) الذي أبطلت بمُوجبه طعن المفوضية.. وأكيد سيعتمد الاتحاد – بمُوجب قرار مجلس المريخ – رئاسة سوداكال، ويعتمد توقيعه على أيِّ مخاطبة رسمية للنادي.

* ولكن يبقى المأمول في مجلس المريخ، أن يتجاوب مع قرار الاتحاد العام، ويُحدِّد موعداً لإعادة الجمعية العمومية الأخيرة، وإجازة النظام الأساسي عن طريقها.

* مآخذ الاتحاد أصلاً على الجمعية، لا على النظام الأساسي.. وكما قلت أمس فإنّ القوانين الدولية تحظر عليه بالفعل التدخُّل في قرارات الجمعيات العمومية، ولكنها لا تحظر تدخُّله إذا خالف عقد الجمعية، الإجراءات القانونية، وصاحبتها تجاوُزات وشُبهات فساد.

* وعلى العُمُوم إذا رفض مجلس المريخ التجاوُب مع طَلَبَ الاتحاد، واختار طريق التصعيد، سيندم حين لا ينفع الندم، ويجد نفسه في النِّهاية مُضطراً لإعادة الجمعية، ولا كتِّر خيرو.

* الغريبة رئيس نادي المريخ سوداكال، أكد لي بعضمة لسانه، أنهم سيتجاوبون مع طلب الاتحاد، بعد مُناشدته بأن يزيد المُهلة من ثلاثة أسابيع إلى شهرين أو ثلاثة.. فما الذي جد بعد ذلك ليرفض الطلب..؟؟!!

* أكيد في واحد (أكل ليهو راسو)!!!

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* أكد ﻧﺠﻢ ﺍﻟهلال والمنتخب الوطني الأول؛ ﺃﻃﻬﺮ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ أنّ فريقه بالنسبة له أﻭﻟﻮﻳﺔ، ﻭلكنه يرغب ﻓﻲ ﺧﻮﺽ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ.. وأضاف: لم ﺃﺗﻠﻖَ أي ﺍﺗﺼﺎﻻﺕٍ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ.

* شخصياً فهمت من هذه (الإضافة) أنه إذا تلقّى اتصالات رسمية من المريخ، سيُفكِّر فيها.

* الاستعجال لزومو شنو يا كابتن.

* الاتّصالات الرسمية من المريخ ح تجيك ح تجيك.. ولكن بعد أن تهدأ الأوضاع، وتعود الحياة إلى طبيعتها.

* على العُمُوم، واصل تمارينك في المنزل، وارفع معنا الأكف إلى السماء سائلاً المولى عز وجل أن يلطف ببلادنا، ويُجنِّبها ويُجنِّبنا شُرور فيروس “كورونا”١٩..

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* كم كانت سعادتي كبيرة بتجاوب (كبار المريخ) مع مُناشدتنا، وتحرُّكهم ﺑﺸﺄﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ.

* والحركة دائماً ما تَكُون فيها بركة بإذن الله.. خاصة عندما تكون من أهل الحكمة والخبرة.

* وهم بالتأكيد أدرى مني ومن غيري بضرورة الإسراع في تتويج هذه التحرُّكات، بلقاءٍ مع مجلس المريخ يتم خلاله اعتماد مجلس الشورى رسمياً، ورسم خارطة طريقه نحو الاستقرار المنشود.

* ولأنّ ما خاب من استشار.. فسيبقى الأمل في مجلس المريخ، أن يفسح مجالاً لمجلس الشورى، ويكون مَرجعيته، طوال ما تبقّت له من أشهر في إدارة المريخ.

آخر السطور

* رسالة أبو أوّاب للكوارتي بأن تكون حربه على الكاردينال بعيداً عن لاعب المريخ التش.. ستكون أقوى وأفضل إذا حسم أبو أوّاب نفسه ملف التش، وتكفّل – عن طريق المجلس – بتجديد عقده بدري بدري.. والفيهو مشهودة.

اسماعيل حسن

الصيحة

* وكفى.

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