بالصورة .. تعرف على حقيقة إصابة لاعب المصارعة بـ كورونا فى أمريكا

بعد أن تداول رواد التواصل الاجتماعى صور محمود فوزى لاعب منتخب المصارعة السابق والمقيم حاليًا فى الولايات المتحدة، وهو يرقد فى أحد المستشفيات، بداعٍ إصابته بكورونا، حرص “اليوم السابع” على التواصل مع بعض اللاعبين المصريين المتواجدين فى الولايات المتحدة، فى لعبات مختلفة للتعرف على حقيقة إصابة اللاعب بالفيروس.

كشف أكثر من لاعب عن أن محمود فوزى، لم يصب بالكورونا، بل إنه انضم لإحدى الجهات فى الولايات المتحدة، والتى تحتم عليه أن يكون مظهره بخلاف ما يظهر به فى الصور المتداولة، بأن يكون شعره قصير وبدون ذقن، إلا أن فوزى يظهر فى الصور بشعره الطويل المعتاد، والذقن، وهو ما يعنى أن هذه الصور قديمة وليست حديثة.

لاعب المصارعة لاعب المصارعة

وأضاف اللاعبون أنهم تواصلوا مع بعض المقيمبن مع اللاعب هناك، والذين أكدوا أنه سليم وليس مصابا.

وقال أحد اللاعبين إن فوزى يعتاد على هذه الأفعال حتى يلفت الانتباه إليه، خاصة أنهم فور علمهم بأنه مصاب من الصور المتداولة أجروا اتصالات بالمقيمين مع اللاعب للتعرف على حقيقة الأمر، وهو ما تم نفيه.

كان عصام نوار رئيس الاتحاد أكد أن اللاعب لا يمثل منتخب مصر، وليس على قوتها، خاصة وأنه هاجر منذ عامين إلى الولايات المتحدة، وقبل السفر تم التحقيق مع اللاعب وإيقافه 4 سنوات بعد ما بدر منه من سب للاتحاد عبر “فيس بوك”، ونشر فيديوهات مسيئة للاتحاد، والتشكيك فى اختيارات المنتخب.

واضاف نوار أن الاتحاد ليس مسئولاً عن اللاعب منذ رحيله عن مصر وحتى الوقت الحالى، فى ظل إيقافه والذى لم ينته حتى وقتنا هذا.

صحيفة اليوم السابع

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