بيع منشفة الراحل كوبي براينت بأكثر من 33 ألف دولار

بيعت منشفة استعملها الراحل كوبي براينت أسطورة كرة السلة الأميركية، الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة في يناير الماضي، بآخر مباراة رسمية له أقيمت في أبريل 2016 بأكثر من 33 ألف دولار، وذلك وفقاً لما أعلنته شركة المزاد العلني “آيكونيك أوكشينز” الأميركية.

وكشفت الشركة بأن المنشفة البيضاء لكوبي براينت بيعت بمبلغ 33.077 ألف دولار أميركي، كما حصل الشاري كذلك على تذكرتين مستعملتين من تلك المباراة.

وقال رئيس شركة المزاد جيف وولف لشبكة “سي إن إن” إن الشاري يملك مجموعة من المقتنيات المرتبطة بلوس أنجلوس ليكرز، موضحا مشجع شغوف لليكرز ومشروعه على المدى الطويل هو إنشاء متحف في ولاية كاليفورنيا الجنوبية.

وخاض براينت الفائز بالدوري الأميركي لكرة السلة 5 مرات مع لوس أنجلوس ليكرز ومرتين بالذهبية الأولمبية مع منتخب الولايات المتحدة، آخر مباراة رسمية له في 13 أبريل 2016 والتي فاز بها فريقه على يوتا جاز 101-96 بعد التمديد.

وسجل براينت 60 نقطة في تلك المباراة قبل أن يضع منشفته حول عنقه ويطلق جملته الشهيرة “مامبا أوت”، أي لقد انتهى الأمر لـ”مامبا” وهو لقب براينت.

ولقي براينت (41 عاماً) مصرعه في حادث تحطم طائرة مروحية يوم 26 يناير الماضي مع ثمانية اشخاص آخرين، بينهم ابنته جيانا.

العربية نت

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