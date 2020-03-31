السودان يسجل الحالة السابعة للاصابة بكورونا









أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل الحالة رقم 7 للاصابة بفيروس كورونا فى السودان حيث أثبت الفحص المعملي للاصابة بفيروس الكورونا المستجد المسمي

COVID-2019 .

وذكرت وزارة الصحة فى بيان لها اليوم ان المصاب لرجل اجنبي في الستينيات من العمر وكان قد وصل الي السودان قادما من الامارات العربية المتحدة في يوم 14 مارس 2020م.

وقالت الوزارة انه تتم حاليا الرعاية الصحية للمريض في احدي عنابر العزل بولاية الخرطوم كما بدأت متابعة المخالطين وسوف تفيد وزارة الصحة الاتحادية باي مستجدات.

وطلبت الوزارة من المواطنين الإسراع بالتبليغ عن حالات الاشتباه بالاتصال بالأرقام 9090 او 221 من اي مكان في السودان مع اتباع كافة الإرشادات والنصائح الطبية مثل وقف اي تجمعات واتخاذ التدابير الوقائية التي من شأنها حماية أنفسهم واسرهم ومخالطيهم.

سونا