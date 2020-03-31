شلة “التغيير الآن” و شلة “الديمقراطية أولاً”: مزارع الحكومة الإنتقالية.

في البدء أستعذ بالله من الإمام الصادق و من الشيطان الرجيم، و هي إستعاذة ضرورية و مهمة لكل من أراد الخوض في أمر السياسة السودانية المعاصرة.

قبل فض الإعتصام بأيام في مساء ٢٩ مايو ٢٠١٩ م، كتب صديقي الليبرالي محمد الطيب في صفحته علي فيسبوك:

الفشَّلت التفاوض والسمحت لحميدتي بالتمدد هم شلة حركة “التغيير الان” من “محايدين” و”مستقلين” المسيطرين على تيم التفاوض.

واللي عقليتا لسه ما اتجاوزت مرحلة انتخابات الاتحادات الطلابية وصراعات نِسب التمثيل في المجلس الاربعيني. و عاوزة تقبل بمساومة -منتصف الطريق-

تأتي برئيس عسكري لمجلس السيادة في تنازل واضح عن مطالب الثورة وإنبطاح للمجلس العسكري وقبول للهبوط الناعم بسيناريو أسوأ !! .

حميدتي لم يتنفس الصعداء ولم يتمدد ويمدد رجلينو في طول البلاد وعرضها الا بعد ان ادرك هشاشة وفد التفاوض وضعفهم بعد هرولتهم مسرعين الى التفاوض بعد حادثة “التروس” ومجزرة 8 رمضان.

سَلِموا مفاتيح التفاوض لدكتور محمد يوسف احمد المصطفى وللعم صديق يوسف، ونصيحتي للشباب ديل يمشوا “يصبوها” في القيادة مع المعتصمين.

دا ارحم ليكم من مساءلة التاريخ القاسية..

كان ردي بعد البحث في إرشيف الحزب الشيوعي هو:

دورة مارس ٢٠١٦ للجنة المركزية للحزب الشيوعي، ورد في خطابها:

– وأكدت اللجنة المركزية ضرورة انجاز الدراسة المقررة حول التغيير الآن في جانبيها الفكري والتنظيمي.

ورأت اللجنة المركزية أن هذه الحركة لا تقف فقط عند حدود الصراع حول القيادة وسط الشباب، وإنما امتدت في هبَّة سبتمبر2013 لتكوين جسم موازٍ للقوى السياسية المعارضة تحت اسم التنسيقية، وهو أمر أحدث ربكة سياسية في البلاد.

واليوم أيضا تحاول حركة التغيير إنتحال صفة مبادرة المجتمع المدني لتكون كياناً جامعاً وموازياً لكل قوى المعارضة الأخرى.

وأكدت اللجنة المركزية أن الحركة السياسية القائمة بشقيها السياسي والنقابي هي التي ظلت تلعب الدور الأساسي في مجرى السياسة السودانية منذ الاستقلال وثورة أكتوبر والانتفاضة ومقاومة شمولية الرأسمالية الطفيلية الإسلامية بعد 30 يونيو 1989 بينما منظمات المجتمع المدني حسب دساتيرها ذاتها تؤكد أنها غير سياسية وتضم الناس غض النظر عن انتمائهم السياسي. ولم تلعب أي دور في مجرى التحولات السياسية في البلاد.

ثم كتب الصديق محمد الطيب في التعليقات:

أبعدت تنظيمات نداء السودان و الهبوط الناعم دكتور محمد يوسف احمد المصطفى أحد ابرز مؤوسسي تجمع المهنيين من التفاوض داخل قوى الحرية و التغيير بعد رفضه التسليم للعسكر و رفضه أي حكومة ذات اغلبية للعسكر و وقوفه الف أحمر في المشاركة في “ورشة باريس” التي تتذكرونها قبل سقوط النظام بيومين فقط.

و قام مسؤول صفحة تجمع المهنيين “بمنع بث لايف” لدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى قبل اسبوعيين …

و الآن الدور على الحزب الشيوعي يتم إبعاده حتى يتم التسليم الكامل للعسكر و هبوط ناعم و تسوية كيفما تتفق و يتفق.

#زمن_الغطغطه_إنتهي_

تلي تلك النقاشات و التحليلات إجتماع دار الندوة الشهير في القيادة العامة، بحضور ممثلي قحت و النائب العام السابق و إبليس شخصياً، لمناقشة تفاصيل فض إعتصام “منطقة كولمبيا”، و أجمعوا أمرهم علي مشاركة جميع القوات حتي يتفرق الدم بين القبائل.

و منطقة كولمبيا هذه فيها مجاز مرسل علاقته الجزئية.

تلك كانت من أنباء الغيب نوحيها إليكم.

ترتبط “شلة التغيير الآن” بالرأسمالية الكيزانية الطفيلية أمثال جمال الوالي و أسامة داؤود و حجار و غيرهم، و للشلة نشاطات و قعدات أُنس في منتدي دال الثقافي و مقهي الرتينة و غيرها من المواخير و المراحيض السياسية و مزارع و مطابخ الحكومة الإنتقالية.

بينما تكونت “شلة الديمقراطية أولاً” في مقهي أوزون و بعض السفارات الغربية، و تضم مرافيد الحزب الشيوعي السوداني و منسوبي المنظمات الدولية و بصحبتهم عملاء المخابرات الأجنبية.

هاتان هما الشلتان الرئيسيتان المحيطتان بالكِلاوُن حمدوك و حكومته الإنتقالية، و تتحكم هذه المنظومة الشللية الفيروسية الفاسدة في تعينات الخدمة المدنية و توزيع المناصب بالكيمان و مختلف القرارات الوزارية الحكومية.

أما شلة “الإنتهازيين و القوميين العروبيين” المُسيطرة علي مركزية قحت، فهؤلاء مؤتمر وطني عديل، و يعملوا بمثابة قوادين سياسيين للمكون العسكري و لاعقي أحزية و بوت لسادتهم المحليين و الإقليميين.

أحد الأصدقاء المتشائمين يقول أن فيروس كورونا المُستجِد سيقضي علي غالبية المواطنيين السودانيين، ما عدا الإمام الصادق و دراويش حزب اللمة، و بعدها سيؤسس الإمام أول جمهورية سندكالية وسطية داعشية كيزانية في العالم.

جاءت إستقالة الأصم من غير تقديم نقد زاتي، و هي أشبه بإستقالة إبراهيم الشيخ المؤقتة و تلويحات الإمام المستمرة بالإستقالة و إستقالة حمدوك المتوقعة، و تعتبر جميع تلك الإستقالات محاولات لطلب التحنيس و زر الرماد في العيون.

علي لجان المقاومة المختلفة و القوي الثورية البروقريسيف الحية في العاصمة و الولايات، تنظيم صفوفها الداخلية و اليقظة و الإستعداد التام للإنقضاض النهائي علي السلطة السياسية.

أما ما يسمي بدعاة الإعتدال و الوسطية السياسية الكاذبة، فهؤلاء كنخب طلس إنتهازية مزيفة يستمدوا مشروعية موقفهم السياسي من وجود النخب التقدمية في مواجهة القوي الرجعية، و لولا وجود النخب التقدمية لأصبحوا وجهاً لوجه أمام النخب الرجعية و تحالفوا معها في النهاية.

لقد تربيت و ترعرعت في جامعة الخرطوم في حزب الحركة الوطنية، و دافعت كأمين سياسي سابق عن تلك الخزعبلات الفكرية و تشدقت بالوسطية السياسية و العقلانية الفارغة أمام الدعوات التقدمية، و من هنا جاءت حساسيتي العالية من تلك الدعوات الرجعية المغلفة بالوسطية.

الوقت الآن للعمل الجاد و إنجاز المرحلة الثانية للتغيير و تجسيد الثورة التصحيحية، و علينا البحث عن وسائل عمل أخري غير المظاهرات و المواكب الجماهيرية لتحقيق ذلك و السيطرة علي الدولة السودانية.

د. مقبول التجاني

الراكوبة

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