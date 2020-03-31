“هواوي”: 2020 أصعب سنة ستمر علينا

حذرت عملاقة التكنولوجيا الصينية في مجال الاتصالات، “هواوي”، اليوم الثلاثاء، من أن 2020 سيكون أصعب عام يمر عليها على الإطلاق، وذلك بسبب قيود تجارية أمريكية وجهت ضربة لمبيعاتها في الخارج في 2019، متوقعة أن الحكومة الصينية سترد على تلك القيود التي فرضتها أمريكا.

وياتي تحذير “هواوي” تزامنا مع إعلانها عن تسجيل أقل نمو للأرباح السنوية في خلال 3 سنوات، بحسب وكالة “رويترز”.

وقالت إن “بكين قد ترد على الإجراءات الأمريكية، التي شملت تقييد بيع الرقائق لها، من خلال تقييد مبيعات المنتجات الأمريكية في الصين والتحول للاعتماد على موردين بدلاء في الصين وكوريا الجنوبية”.

وقال إريك شو، رئيس مجلس إدارة “هواوي” للصحفيين، خلال إطلاق التقرير السنوي للشركة: “الحكومة الصينية لن تقف متفرجة وحسب بينما “هواوي” تُذبح، لم لا تحظر الحكومة الصينية استخدام رقائق الجيل الخامس والمحطات والهواتف الذكية والأجهزة الذكية الأخرى التي تنتجها شركات أمريكية لأسباب متعلقة بأمن الإنترنت؟”.

وتوقع شو أن يكون 2020 أصعب عام يمر على “هواوي” على الإطلاق، بسبب الإجراءات الأمريكية، محذرا من أن فرض المزيد من القيود على الصادرات قد يدمر سلاسل الإمداد العالمية في قطاع التكنولوجيا.

وقالت “هواوي” إن الأرباح الصافية لعام 2019 بلغت 62.7 مليار يوان (8.9 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 5.6%، في أضعف معدل نمو في 3 سنوات، وانخفاضا من قفزة نسبتها 25% في العام السابق.

يذكر أن الشركة الصينية “هواوي” وضعت في “القائمة السوداء” للولايات المتحدة الأمريكية بسبب مزاعم أمريكا بأن الشركة الصينية تقوم بأنشطة مخالفة للأمن القومي، ليعلن لاحقا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تخفيف القيود المفروضة عليها.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة “هواوي” ليانغ هوا، في شهر يوليو/تموز 2019، إن إدراج وزارة التجارة الأمريكية للشركة في القائمة السوداء قد تؤثر على عمليات الشركة في جميع أنحاء العالم، كما أنها قد تسبب أضرارا مباشرة للشركات الأمريكية، لذلك تطلب هواوي من الولايات المتحدة أن تستبعدها تماما من القائمة التقييدية المقابلة.

وقال ليانغ هوا: “لقد أدرجت السلطات الأمريكية شركتنا في القائمة السوداء، ونحن نعارض ذلك، لأنه لا يوجد أساس فعلي لهذه الإجراءات، كما أنه سيتسبب في أضرار للشركات الأمريكية، بما في ذلك الشركات المتعاونة مع هواوي”، بحسب قناة فينيكس.

في الوقت نفسه، وصف ليانغ هوا، القرار الأمريكي بأنه غير ملائم تماما، لأنه قد يؤثر على توفير الخدمة لعملاء هواوي في أكثر من 170 دولة.

سبوتنيك

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