هل يعلن برشلونة إفلاسه

كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، عن مدى صعوبة موقف النادي المالي خلال توقف المسابقات الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال بارتوميو لراديو كتالونيا: “الوضع معقد. منذ 14 مارس/ آذار لم يحقق برشلونة أي دخل، لكننا لن نفلس حتى يونيو/حزيران. إذا لم تعود الحياة بحلول يونيو، ستكون هناك خسائر، ولهذا السبب نقوم بهذه التخفيضات في الأجور”.

وتابع “تحدثنا مع لاعبينا لتقليل الأجور واتخذنا أيضا خطوة مع بعض الموظفين. هذه الخطوات ستوفر لنا 16 مليون يورو”.

وأضاف “لا يمكننا فتح المتحف وليس لدينا حقوق بث ولا توجد مبيعات تذاكر. توقفنا عن كسب الكثير من المال”.

وأتم “نأمل أن لا يستمر الوضع أكثر من 60 يوما على الأكثر. ما نفعله هو ما تفعله أندية مثل بايرن ميونيخ وليون ويوفنتوس”.

سبوتنيك

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