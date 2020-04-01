المتهم بقتل مواطن داخل السوق بالخرطوم يسجل اعترافاً

سجل المتهم بقتل مواطن داخل السوق اعترافاً قضائياً بارتكابه الجريمة التي تشير وقائعها إلى أن مشاجرة وقعت بين المتهم والمجني عليه داخل السوق بجبل الأولياء قام على إثرها المتهم بأخذ آلة حادة وسدد بها طعنة للمجني عليه أودت بحياته في الحال.

وفور وقوع الجريمة بحسب صحيفة الدار، تم الاتصال بالشرطة التي سارعت إلى مسرح الحادث برفقة تيم مسرح الجريمة للقيام بالعمل الفني على الجثة وبواسطة الاورنيك الجنائي تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة كما تم القبض على المتهم والذي سجل اعترافاً ولا زالت الشرطة تواصل تحرياتها تمهيداً لتقديم المتهم للمحاكمة.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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