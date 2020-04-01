لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية… إلغاء بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس

ألغيت بطولة ويمبلدون للتنس لهذا العام، لأول مرة منذ عام 1945، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) ألغى مسؤولو ويمبلدون اليوم الأربعاء البطولة للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية في الوقت الذي يتسبب فيه الفيروس التاجي في مزيد من الدمار في أجندة الأحداث الرياضية العالمية.

وقال المنظمون في بيان “للأسف الشديد قرر المجلس الرئيسي ولجنة إدارة البطولات اليوم إلغاء بطولة 2020 بسبب مخاوف تتعلق بالصحة العامة مرتبطة بوباء الفيروس التاجي”.

سبوتنيك

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