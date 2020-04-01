هل يلتحق راموس برونالدو في قلعة “السيدة العجوز”؟

ذكرت تقارير صحفية أن قائد فريق ريال مدريد سيرخيو راموس، قد يلتحق بزميله السابق كريستيانو رونالدو في فريق يوفنتوس الإيطالي.

وقال موقع “Le 10 Sport” اليوم الأربعاء، إن راموس في انتظار تمديد عقده مع ريال مدريد، لعامين آخرين، حيث ينتهي في صيف 2021.

وأضاف المصدر أن قائد “الميرنغي” يضع يوفنتوس “البيانكونيري” كخطة بديلة، في حال قدم له ريال مدريد عقدا جديدا لعام واحد فقط، بالرغم من أنه يرغب في الاعتزال ضمن أسوار القلعة البيضاء.

وأشار الموقع إلى أن راموس يدرك صعوبة موافقة إدارة النادي الملكي، على التجديد له لأكثر من موسم، لا سيما أنه بلغ عامه الـ34 يوم الاثنين الماضي.

يشار إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (35 عاما)، انتقل إلى صفوف يوفنتوس في عام 2018، في صفقة بلغت 105 ملايين يورو، وبموجب عقد لمدة أربعة مواسم، وبراتب سنوي قدره 30 مليون يورو.

عربي 21

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