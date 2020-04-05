Shorts… خدمة من “يوتيوب” لمنافسة “تيك توك”

تعمل منصة تبادل المقاطع “يوتيوب” على خدمة جديدة تنافس بها منصة تبادل المقاطع القصيرة “تيك توك”. وتحمل المنصة الجديدة اسم Shorts، وسوف تكون بدورها عبارة عن تطبيق مقاطع قصيرة تستفيد من تراخيص “يوتيوب” الموسيقية الواسعة.

ومن مكامن قوة التطبيق الجديد، قدرته على الاستفادة من الموسيقى المرخصة التي تمتلكها “يوتيوب ميوزيك” في قوائمها، بحيث يمكن استخدام هذه الأغاني داخل أشرطة الفيديو.

وشهد “تيك توك” نمواً بأكثر من 125 في المائة على مدار العامين الماضيين، وفقاً لتقرير يناير/كانون الثاني من App Annie.

وأشار موقع The Information إلى أن “تيك توك” لديه ما يقرب من 842 مليون عملية تنزيل لأول مرة من متاجر تطبيقات “آبل” و”غوغل” على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، بزيادة 15 بالمائة على أساس سنوي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تطور فيها “يوتيوب” نسختها الخاصة من ميزة شائعة، إذ جلبت ميزة القصص لمنافسة “إنستغرام” و”سناب شات”.

ونظراً لقاعدة المستخدمين الضخمة، واتفاقيات ترخيص الموسيقى الواسعة، فإن موقع “ذا فيردج” التقني يرى أن بناء نسخة من “تيك توك” ليس مفاجئاً.

العربي الجديد

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