رصاصة طائشة تصيب امرأة داخل منزلها

اصيبت الحاجة حواية عبد الله حسين البالغة من العمر حوالي السبعين من العمر برصاصة في اليد اثناء حلوسها بمنزلها بدار السلام بمحلية جبل الاولياء اسعفت على اثرها الى مستشفى بحري لتجرى لها الاسعافات اللازمة وما زالت محجوزة ضمن حوادث التجميل الذي يشرف عليه الاختصاصي طلال جرقندي لتحديد موعد لادخالها الى عملية لاستخراج الرصاصة من يدها.

وافاد مرافقها بحسب صحيفة الدار بان المصابة كانت داخل منزلها بدار السلام وكانت توجد مناسبة على البعد منهم وفجأة شعرت بالدم يسيل من يدها ليتم اخطار الشرطة التي قامت باتخاذ الاجراءات القانونية وتحديد المنزل الذي كانت به المناسبة وانطلقت منه رصاصات الفرح التي اصابت المجني عليها بالاذى الجسيم.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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