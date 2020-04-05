المقال الذي كتبه حسن فضل المولى لو اجتمع (اردول والفكي ومفرح) ومعهم (ابو نافورة) لما انجزوا نصفه

قرأت مقال الزميل والصديق عبد الحميد عوض ؛ والذي في معرض دعمه لقرارات لجنة التمكين ؛ بحق الاستاذ حسن فضل المولى قال مستدعيا بدايات تدرج الرجل أنه اتى من إعلام منظمة الدعوة الإسلامية ! لا اعرف ما المعيب في ذلك او الشائن ! .

فهو على الاقل تنقل وفق وثبات منطقية أظنها افضل من امثلة صعود مبارك اردول من منظمات اقل شأنا وبرافعة متحدث باسم حركة مهمشين كما يزعم قفز بها من محرر وتالي بيانات لنائب مدير بشركة خاصة بالتعدين او بعض أعضاء المجلس السيادي مثل السيد محمد الفكي ؛ الذي انتقل من صحفي وكاتب قصة (لا يقرا له احد) الى عضو مجلس سيادة واضعا اسمه مع الدرديري محمد عثمان واحمد الميرغني ! او وزير الشؤون الدينية مفرح الذي هبط من منصة خطاب هتافي يتحدث عن مليارات ضبطت في مسيد ليجلس على مقعد جلس عليه بروفيسير عون الشريف قاسم !.

ياخ على الاقل حسن فضل المولى بحقه وكسبه ؛ والمقال الذي كتبه بالامس فقط لو اجتمع (اردول والفكي ومفرح) ومعهم (ابو نافورة) شيخ القضارف لما انجزوا نصفه حتى إكتمال الفترة الانتقالية.

محمد حامد جمعة

شارك الموضوع :



