شعار شركة أبل الأمريكية “آبل” تصنع دروعا للوجه بتصميم مميز للوقاية من كورونا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “آبل”، تيم كوك، عن بدئها في تصنيع وشحن دروع للوجه ذات تصميم مميز للعاملين في مجال الطب، وذلك في إطار جهودها للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.

وأضاف كوك في مقطع مصور له عبر حسابه على موقع “تويتر”، أمس الأحد، أن “آبل” أطلقت جهدا على مستوى الشركة يجمع مصممي المنتجات، والمهندسين، ومديري العمليات، وفرق التعبئة والتغليف، ومورديها لتصميم وإنتاج وشحن الدروع الواقية للعاملين في مجال الصحة.

وأظهر تيم كوك شكل درع الوجه الذي من إنتاج “آبل” في المقطع المصور.

وأشار إلى أنه تم تسليم الشحنة الأولى من الدروع الواقية للوجه إلى مرافق مستشفى سيزر في وادي سانتا كلارا، الأسبوع الماضي، وكانت ملاحظات الأطباء بشأنها إيجابية للغاية.

وقال إن كل صندوق يتم شحنه يضم 100 درع للوجه، ويتم تجميع كل درع في أقل من دقيقتين، وهو قابل للتعديل بالكامل، ويتم تصنيعه بين الولايات المتحدة والصين.

وتخطط شركة “أبل” لشحن أكثر من مليون درع وجه بحلول نهاية الأسبوع الحالي، ومليون آخر بمعدل أسبوعي بعد ذلك، وتعمل الشركة حتى الآن على توزيعها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لكنها تخطط للتوسع في أماكن أخرى قريبا، بحسب موقع “ذا فيرج”.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

سبوتنيك

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