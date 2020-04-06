خبير تفكير استراتيجي يقدم لحمدوك 30 فكرة لبناء السودان الأمل

#افكار_استراتيجية_لنجاحك_حمدوك

30 فكرة لبناء السودان الأمل

مقدمة من م.م. محمد هاشم الحكيم

السيد د عبد الله حمدوك رئيس الوزراء ؛

بوافر الاحترام والتقدير ، واستشعارا لاهمية دعم الاجندة الوطنية ، ورغبة في استقرار ودعم السودان ؛ اقدم اليكم هذه االأفكار المحورية، التي اثق انها ستساهم في تغيير الخارطة السياسية والاقتصادية والإجتماعية السودانية للاحسن .

#تقديم

ليس لدي قالب يحتويني او اتجاه طائفي يؤثر علي ،

ليس لي مشروع سياسي اجلب الناس حوله واقود به التغيير

لذا اكتفي دوما بموقع الناقد الايجابي والمناصح الفعال

#ملخص_الافكار :

• يجب ان تفكر حكومة سعادتكم خارج الصندوق ؛

وحذار من تجريب المجرب ، واعادة انتاج كل ما ثبت فشله وضرره

• لتكن سيدي رئيس وزراء كل السودان ؛ ف قحت مهما تمكنت فهي لا تعد عشر معشار هذا الشعب وان مثلت طوائف منه

• لتكون قحت لك مجلسا استشاريا مهمته تقديم الدعم الفني لحكومتك

• اعلن ذلك وكون حكومة تكنوقراط بمهنية عالية تستطيع التصدي للبناء ، تحسن العلاقات الخارجية وتستقطب الدعومات .

• اختر لك نائبا تكنوقراطيا قويا يكون ساعدك ، و ليته كان بخلفية عسكرية من المعاشيين مع ممارسة سياسية

• حدد مشاريع انتاجية قومية وسلم كل ولاية احدها بما يناسبها ييئة ومواطنا ، واشترط ان الولاية اذا وفرت ٥٠% من تمويله عبر أبنائها ستقوم حكومتك بتوفير الباقي

• اغلق باب الاستيراد لاي كماليات فقط ادوات الانتاج ومعينات الحياة الاساسية

• اجمع العمد والقيادات الأهلية واخرج منهم بميثاق اجتماعي انتاجي يدعم التعايش ويفعل الطاقات

• ادعم الذرة والدخن بربع ما تدعم به القمح ؛ ستجد الشعب عاد لعادته الاستهلاكية ووفرت مئات ملايين الدولارات، وفي هذا اعتراف بحق الريف والبادية والغاء للتمييز

• حول كل اسوار حواشات مشروع الجزيرة وغيره لزراعة المانجو ستجد ان كل ٥ فدان تم تسويرها ب ٢٠٠ شجرة تساهم بمبلغ مقدر من عائدات تصديرها وترفع كلفة عن المزارع عبر دخل مستدام وتقليل التمويل

• حدد عاما فقط لمنع تصدير السمسم والحبوب والجلود والصمغ كخام واسس عبر شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص والدول الصديقة المصانع والمختبرات اللازمة

• اجعل تدريس علوم التنمية البشرية الملهمة الزامية بجميع المراحل الدراسية وشرطا للتعيين في اي وظيفة قيادية

• لا يمكث مسئول في وظيفة اكثر من ٣ سنوات لان هذا يعد انتحارا وظيفيا

• ارفع الدعم فورا عن القمح المستورد والوقودو الكهرباء ، وسلم اي مواطن سوداني مستحق دعما ماليا مباشرا عبر بطاقة الكترونية ، ستوفر مئات الملايين من الدولارات تذهب لغير مستحقيها

• ارفع الجبايات عن الاسمنت و السيخ ويسر التوسع الراسي ستجد ان الخدمات اصبحت اقل كلفة في تقديمها وان المدن قد تجملت والجبايات والعوائد ستصرف في مساحات اقل بمردود اعلى

• جهز محفظة بمليار دولار سريعة المردود لانشاء اكبر حظائر تسمين لماشية التصدير عبر صكوك استثمارية خاصة للمغتربين وقدم لهم حوافز نظير هذا ستجد ان دخلها مليار دولار كل عام صافي ربح

• طور المستخلصات الطبية من نباتات القرض والسنمكة والمحريب والغبيش الخ ، وشجع تاسيس المصانع لاستثمارها ستجلب ٢٠٠ مليون دولار سنويا مع توطين العديد من الادوية

• اعمل على تاجيل مناقشة قضية الدولة والدين لتبت فيها اول حكومة منتخبة

• اعد التدريب العسكري للمدارس الثانوية الكديت وشجع النشاط الثقافي في كل المراحل ومسابقات المدارس ومسابقات الاحياء حتى تصل لمرحلة منافسة الولايات

• اعط القضاء على العادات الضارة ضد الطفلات والمراة خاصة والاسر عامة اولوية وفعل برامجه بالتعاون مع الجهات ذات الصلة

• كون المؤسسة القومية للجان المساجد ؛ ستستطيع من خلالها تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية والاقتصادية

• اعلن عن مسابقات استراتيجية للافكار الانتاجية الابداعية خاصة تصنيع المصانع وتدوير المواد الخام

• احفر ترعة او قناة حول الخرطوم تبدأ من خزان جبل اولياء الى الريف الشمالي ستصد كل السيول وتقلل من فيضان النيل و تزيد من مياه النيل وتخلق رقعة زراعية ضخمة ومدن وقرى جديدة وحزام امني حول العاصمة .

• سوق لمترو مواصلات يعبر الخرطوم بتكلفة ٣ مليار لكن ثق ان مردوده سيكون اعلى من هذا بكثير في توفير الوقود

• ارفع الضريبة على شبكات الاتصالات الخارجية وارع المحلية لاجل تقليل شراء الدولار من السوق المحلي

• اعلن تاسس كلية السعادة والاستقرار الاسري الجامعية ، تخرج مختصين في المجال ينتشروا عبر الاحياء والجامعات والمحاكم وتقدم خدماتها للشعب، ستصد ٥٠% من الطاقة السلبية الضائعة

• شجع الزواج المبكر في السن المناسب مع تقليل التكاليف ، وقدم الحوافز على ذلك

• راجع كل عقود منح الاراضي الزراعية والزم الجهات الممنوحة لها بما فيه مصلحة السودان

• اعلن عن مشروع مصنع السودان للنسيج بمليار دولار يتم عبر شراكة حكومية ومستثمرون من الداخل والخارج

• ولا تنس اقالة القراي من منصبه لسوء توجهه المرفوض تجاه القران ، واجعل الامر بيد لجنة متخصصة تحدد المناهج الدراسية المشنودة للنهضة

معذرة د. حمدوك :

فان الاداء الضعيف لحكومتكم وفشلها في توفير ابسط متطلبات الحياة، مردوده ليس في مؤامرة خارجية او دولة عميقة، بقدر ما هو ناتج عن غياب للرؤية وانشغال بما هو دون الاولى واهتمام بتصفية خصومات وضعف في الخبرات ، ولقد تراجعت البلاد ١٠٠ خطوة ،

وفي امكانكم ان اعدتم النظر احداث فرق

فهلا جربتم

…

ارجو من قرائها التعليق والتفاعل وايصالها للجهات المستفيدة

م. م. محمد هاشم الحكيم

خبير التفكير الاستراتيجي وعلم استشراف المستقبل

American Strategic Planning Cre.

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