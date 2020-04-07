بوب: لا تعالج أمور الدول بمثل هذه العفوية ولا دعوات التسول الصريحة

الأبناء والاشقاء الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بدأت حملة افترض انها حكومية لجمع أموال لإغاثة الوطن تحت ظلال وضع لا يمكن وصفه أقل من انه كارثي. لم أكن اريد الحديث عن ذلك الأمر إلا مع وجود تساؤلات عديدة من الأبناء والاشقاء.

لا يوجد عيب في ذلك النداء ولكن ليس بهذه الطريقة. هذه حكومة ولها قواعد ولوائح واضحة.

أكتب عن ذلك كما أري انه صحيح. وأبدأ برسالة الابن الفاضل

هذه رسالة من الابن ابو بكر ابراهيم:

الأب الفاضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضلا رأيك في مبادرة حمدوك القومة للسودان ؟

وهذا ردي علي رسالته:

الابن الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا تعالج أمور الدول بمثل هذه العفوية ولا دعوات التسول الصريحة. هناك طرق وسبل قانونية للمحافظة علي كرامة وهيبة الدول التي تتعرض للازمات الاقتصادية والكوارث. من هذه الطرق طرح سندات مالية حكومية. هذا أمر بديهي ويعرفه طالب سنة اولي اقتصاد ولا اعرف أين درسوه هؤلاء ان كانوا درسوا علي الاطلاق.

هناك وسائل اخري مثل صناديق تنمية الامة ومنها مساهمات شعبية منظمة وليست بطريقة الشحتة هذه مثل Zaibatsu الذي أسس في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية والدمار الكامل الذي لحق بالبلاد. هناك ال National Trust Funds وهي وسيلة اخري موجودة في دول عديدة.

ما يحدث هنا هو فوضي وعيب في حق الكيان السيادي.

اعوذ بالله العلي العظيم

وحسبي الله ونعم الوكيل

حسبي الله ونعم الوكيل

حسبي الله ونعم الوكيل

Issam Abdelwahab Bob

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