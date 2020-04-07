الصحة تؤكد عدم تسجيل حالة جديدة





أكدت التقارير الوبائية بوزارة الصحة الاتحادية عدم تسجيل حالة جديدة اليوم الثلاثاء وأن الحالات المؤكدة بفيروس كورونا بلغت 14 حالة منها حالتين تم الإعلان عنهما فجر اليوم.

وأوضحت اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بالوزارة في اجتماعها اليوم برئاسة د.هدير محي الدين وحضور الإدارات المختصة بالوزارة والشركاء والجهات ذات الصلة أن التقارير أكدت عدم تسجيل حالة وفاة جديدة عدا الحالتين التين سبق الإعلان عنهما.

وأوضح التقرير أن مجمل حالات الاشتباه بفيروس كورونا بمراكز العزل بالسودان حتى أمس الإثنين 6 أبريل الجاري بلغت 199 حالة اشتباه بينها 10 حالات اشتباه جديدة.

سونا

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