دراسة جديدة: الرمان يحسن وظائف القلب بنسبة تصل إلى 80%

توصل باحثون في كلية كينغز لندن إلى أن مركبا طبيعيا ينتجه الجسم بعد تناول الرمان، قد يساعد على تحسين قدرة القلب على الاسترخاء والامتلاء بالدم، مع تقليل التضخم الضار في عضلة القلب.

وأظهرت الدراسة، أن مركب “يوروليثين إيه” حسن مؤشرات وظائف القلب بنسبة وصلت إلى 80 في المئة في نماذج حيوانية تجريبية، مقارنة بالنماذج التي لم تتلق العلاج، حسب موقع “ساينس ديلي” العلمي.

وركز البحث على نوع من قصور القلب يعرف باسم “قصور القلب مع الحفاظ على الكسر القذفي”، وفيه يحتفظ القلب بقدرته على ضخ الدم، لكنه يصبح أكثر صلابة وأقل قدرة على الاسترخاء بين النبضات، ما يعيق امتلاءه بالدم.

ويمثل هذا النوع نحو نصف حالات قصور القلب، وقد يتسبب في ضيق التنفس والإرهاق وتراجع القدرة على ممارسة النشاط البدني.

ووجد الباحثون أن المركب ينشط أحد البروتينات الذي يؤدي دورا مهما في وظائف الأوعية الدموية واسترخاء عضلة القلب، كما أظهرت التجارب أنه يساعد أنسجة القلب على الاسترخاء بصورة أفضل، وقلل التليف أو التندب، والزيادة غير الطبيعية في حجم خلايا عضلة القلب.

ولم تقتصر التجارب على الحيوانات، إذ اختبر الفريق المركب أيضا على أنسجة قلب بشرية مهندسة معمليا باستخدام خلايا جذعية، وأظهرت النتائج تحسنا ملحوظا في قدرتها على الاسترخاء، ما يعزز أهمية مواصلة دراسة آثاره المحتملة لدى البشر.

وشدد الباحثون على أن النتائج لا تعني أن تناول الرمان يمكن أن يعالج قصور القلب أو يمنع الإصابة به، مؤكدين أن تحويل الاكتشاف إلى علاج متاح يتطلب مزيدا من الأبحاث والتجارب السريرية.

وكالة سبوتنيك