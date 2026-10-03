دراسة : 2.3 مليون حالة سرطان ارتبطت بعدوى فيروسية

كشفت دراسة جديدة، أنَّ نحو 2.3 مليون حالة سرطان حول العالم خلال عام 2024، ارتبطت بعدوى فيروسيَّة وبكتيريَّة، أي ما يقارب حالة واحدة من كل ثماني حالات سرطان.

وأظهرت مراجعة أجرتها الوكالة الدوليَّة لبحوث السرطان أنَّ نحو 12 عاملًا مُعديًا ارتبطت بالإصابة بالسرطان، فيما تسبَّبت خمسة عوامل رئيسة في الغالبية العظمى من هذه الحالات، وهي بكتيريا الملويَّة البوابيَّة، وفيروس الورم الحليميِّ البشريِّ (HPV)، وفيروس إبشتاين-بار (EBV)، وفيروسا التهاب الكبد B وC. وذلك وفقًا لصحيفة «إندبندنت» البريطانيَّة.

جريدة المدينة