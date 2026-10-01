مركب في اللحوم الحمراء يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري

أظهرت نتائج أولية لدراسة فرنسية أن الارتفاع في استهلاك مركب يتواجد طبيعيا في اللحوم الحمراء يمكن أن يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 63%.

وسلط الباحثون الضوء على مركب “حمض N-غليكوليل نيورامينيك”، المعروف اختصارا بـ”Neu5Gc”، وهو أحد أنواع السكريات التي تنتجها غالبية الثدييات بصورة طبيعية، في حين فقد الإنسان القدرة على إنتاجه نتيجة طفرة جينية قديمة.

ويتواجد هذا المركب بوجه خاص في اللحوم الحمراء، وتحديدا لحوم الأبقار والأغنام، وبكميات أقل في منتجات الألبان.

وفي إطار متابعة استمرت أكثر من 7 سنوات، درس الباحثون العلاقة بين استهلاك “Neu5Gc” والإصابة بالسكري ضمن دراسة “NutriNet-Santé” الفرنسية، وهي دراسة واسعة تتناول العلاقة بين النظام الغذائي ونمط الحياة والصحة.

وضمت الدراسة مشاركين بلغ متوسط أعمارهم 42 عاما، وشكلت النساء 79% منهم، ولم يكن أي منهم مصابا بالسكري من النوع الثاني أو السرطان عند بدء الدراسة.

وسجل المشاركون الأطعمة التي تناولوها خلال ثلاثة أيام، واستعان الباحثون بهذه البيانات لتقدير كمية “Neu5Gc” المستهلكة يوميا. وخلال فترة متابعة بلغ متوسطها 7.2 سنوات، سجل الباحثون 966 حالة إصابة جديدة بالسكري من النوع الثاني.

وقسم الباحثون المشاركين إلى خمس مجموعات وفقا لمستوى استهلاكهم لـ”Neu5Gc” المستمد من اللحوم.

وأظهر التحليل أن الأشخاص في المجموعة الأعلى استهلاكا كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكري بنسبة 63% مقارنة بأفراد المجموعة الأقل استهلاكا. وظل هذا الارتباط قائما بعد أخذ عوامل أخرى في الاعتبار، منها العمر والجنس والنشاط البدني وجودة النظام الغذائي والتدخين والحالات الصحية الأخرى.

كما ظهر الارتباط لدى الرجال والنساء على حد سواء. ولم يجد الباحثون ارتباطا بين “Neu5Gc” المستمد من منتجات الألبان وزيادة خطر الإصابة بالسكري، بينما ارتبط ارتفاع إجمالي استهلاك المركب من جميع المصادر الغذائية بزيادة الخطر بنسبة 37%، وكان هذا الارتباط مدفوعا بدرجة كبيرة بالمصدر المستمد من اللحوم الحمراء.

استجابة مناعية قد تفسر الارتباط

عندما يتناول الإنسان أطعمة تحتوي على “Neu5Gc”، يمكن أن يمتص الجسم المركب ويدمجه في أنسجته. وبما أن جسم الإنسان لا ينتجه بصورة طبيعية، يتعامل معه الجهاز المناعي باعتباره مادة غريبة، وينتج أجساما مضادة ضده.

ويعتقد الباحثون أن هذه الاستجابة قد تؤدي إلى التهاب مزمن، وهو ما قد يفسر جزئيا العلاقة التي رصدتها الدراسة بين استهلاك “Neu5Gc” والسكري من النوع الثاني.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور ليوبولد فيزو، من جامعة السوربون باريس الشمالية في بوبيني بفرنسا، إن النتائج تدعم فرضية أن الالتهاب المزمن قد يكون إحدى الآليات التي تربط بين استهلاك اللحوم الحمراء والسكري من النوع الثاني. وأضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة ما إذا كان “Neu5Gc” نفسه مسؤولا عن هذا الارتباط، أو أن مكونات أخرى في اللحوم الحمراء تساهم فيه.

النتائج لا تثبت أن المركب يسبب السكري

أكد الباحثون أن النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية، لأن الدراسة رصدية، كما أنها لا تزال نتائج أولية وقد تتغير بعد اكتمال التحليل.

ورغم أن الباحثين أخذوا في الاعتبار عددا من عوامل الخطر، فإنهم لم يتمكنوا من استبعاد تأثير عوامل أخرى مرتبطة بنمط الحياة والظروف الاجتماعية. كما أن تقدير استهلاك “Neu5Gc” بالاعتماد على السجلات الغذائية قد يكون عرضة لبعض أخطاء القياس.

ويعتزم الباحثون في الدراسات المقبلة قياس الأجسام المضادة لـ”Neu5Gc” بصورة مباشرة، ودراسة علاقته بمكونات أخرى في اللحوم الحمراء، مثل حديد الهيم، بهدف اختبار الآلية المقترحة وفهم العلاقة مع السكري من النوع الثاني بصورة أدق.

المصدر: ميديكال إكسبريس