الإحساس يعود إلى الأطراف الاصطناعية.. تقنية روسية تعتمد على التحفيز العصبي

طوّرت شركة “موتوريكا” الروسية تقنية تمنح الأطراف الاصطناعية القدرة على الإحساس، بهدف استعادة الأحاسيس اللمسية لدى مستخدميها. وأفادت وكالة “تاس” بذلك نقلا عن الخدمة الصحفية للشركة.

وقالت الشركة إن النظام يتكوّن من طرف اصطناعي، ومحفّز عصبي، وقطب كهربائي، ووصلة انتقالية له. أما المستشعرات المثبّتة في الطرف الاصطناعي، فبإمكانها التقاط معلومات عن حالته وتحويلها إلى أوامر للتحفيز بنبضة كهربائية.

وأكدت “موتوريكا”: “تُنقل النبضة الكهربائية التي يولّدها المحفّز العصبي إلى الدماغ عبر النخاع الشوكي أو الأعصاب المحيطية بواسطة قطب مزروع. وحتى الآن، يستطيع المشاركون في الدراسات، باستخدام أطراف يد اصطناعية، التمييز بين جسم صلب وآخر لين، وكذلك تحديد حجمه”.

وتُجري “موتوريكا” منذ عام 2021 أبحاثا حول منح الأطراف الاصطناعية الإحساس وتقليل الآلام الوهمية. وفي عام 2024، أنشأت الشركة بالتعاون مع المركز الفيدرالي للدماغ وتقنيات الأعصاب التابع للوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية مركز الطب السيبراني والتعويض العصبي، الذي ينفذ ثلاثة اتجاهات ذات أولوية، وهي الأطراف الاصطناعية البيونية المزودة بالإحساس، وتقنيات إعادة المرضى إلى الوضع العمودي عند الإصابة بالشلل الجزئي في الطرفين السفليين، وأنظمة التحفيز العميق للدماغ في حالات الإصابة بمرض باركنسون.

وسبق للشركة أن كشفت في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 عن منصة “نيمو سينسيتيف” لإكساب الأطراف الاصطناعية الإحساس وتخفيف الآلام الوهمية. وتتضمن التقنية واجهة تحكم بالتخطيط العضلي الكهربائي، بإمكانها قراءة إشارات عضلات جذع الطرف المبتور، ومحفزات عصبية مزروعة ترسل نبضات إلى الأعصاب المحيطية في اليد، ومستشعرات ضغط على أصابع الطرف الاصطناعي ترصد التلامس مع الجسم وتغلق حلقة التغذية الراجعة مع الجهاز العصبي للإنسان.

كما عرضت “موتوريكا” غرسات عصبية لعلاج أمراض الجهاز العصبي، بينها:

نظام تحفيز العصب المبهم “VNS” لعلاج الصرع المستعصي والمقاوم للأدوية، حيث تُرسل النبضات الكهربائية إلى الدماغ عبر العصب المبهم للمريض، وتثبط الإيقاعات الدماغية المرضية، مما يمنع نوبات الصرع.

نظام تحفيز النخاع الشوكي “SCS” لتخفيف الألم المزمن غير القابل للعلاج في الجذع والأطراف، عندما يكون العلاج الدوائي غير مرغوب فيه أو لم يعد فعالا. ويمكن استخدامه في حالات الألم الناجم عن إصابات النخاع الشوكي، وآلام الرأس والوجه، والألم الوهمي، والألم الناتج عن إصابة الضفيرة العضدية، وغيرها.

المصدر: تاس