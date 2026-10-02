30 جراحة قلب روبوتية بمدينة الملك عبدالله الطبية

رفعت مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، رصيد جراحات القلب بمساعدة الروبوت إلى 30 عملية ناجحة حتى الآن، في مسار يعكس تنامي خبرتها في الجراحات القلبية المتقدمة، بعد نجاح فريق جراحة القلب في إجراء ثلاث عمليات نوعية خلال أقل من 48 ساعة، شملت جراحات للشرايين التاجية واستبدال الصمام الميترالي لحالات قلبية معقدة.

وشملت الحالة الأولى مريضًا يعاني من مرض متعدد في الشرايين التاجية، من بينها تضيق حرج بنسبة 99% في الشريان الأمامي النازل (LAD). وبعد تقييم الحالة ومناقشتها ضمن الفريق متعدد التخصصات، أُجريت له بنجاح جراحة تحويل مسار لشريانين تاجيين بمساعدة الروبوت عبر شق صدري محدود.

وفي الحالة الثانية، أجرى الفريق جراحة استبدال للصمام الميترالي بصمام ميكانيكي بمساعدة الروبوت لمريضة تعاني من مرض روماتيزمي بالقلب وتضيق شديد في الصمام، ولديها تاريخ سابق لتوسيع الصمام بالبالون والرجفان الأذيني، وكانت المريضة قد حضرت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة قبل أن تستدعي حالتها الصحية دخول المستشفى إثر إصابتها بقصور في القلب، حيث خضعت للتقييم والتحضير اللازمين قبل إجراء الجراحة بنجاح.

أما الحالة الثالثة، فكانت لمريض يبلغ من العمر 65 عامًا أُدخل إلى المستشفى إثر احتشاء في عضلة القلب مصحوب بقصور حاد في القلب، وأظهرت الفحوصات وجود مرض متعدد في الشرايين التاجية. وبعد دراسة الحالة ضمن الفريق متعدد التخصصات، أُجريت له بنجاح جراحة تحويل مسار للشريان التاجي بمساعدة الروبوت.

ويمثل الوصول إلى 30 جراحة قلب روبوتية ناجحة مؤشرًا على تطور البرنامج من توظيف التقنية في حالات منتقاة إلى بناء خبرة تراكمية في التعامل مع طيف متنوع من الحالات القلبية، فيما يعكس تنفيذ ثلاث عمليات متقدمة خلال أقل من 48 ساعة مستوى الجاهزية السريرية والتشغيلية والتكامل بين فرق جراحة القلب وأمراض القلب والتخدير والعناية المركزة والتمريض والتأهيل القلبي والخدمات المساندة.

جريدة المدينة