من الذي يدافع عن حسن فضل المولى؟





منذ فترة طويلة قرأت هذه الواقعة

تم تعيين العالم الدكتور أحمد زويل فى وظيفة مستشار علمى للرئيس الأمريكى باراك أوباما. وعندما ذهب الدكتور زويل للقاء الرئيس أوباما أعطاه المسئولون فى البيت الأبيض تصريح دخول مسجلا فيه اسمه ووظيفته لكنه لاحظ أنهم كتبوا فى أسفل التصريح كلمة (مؤقت).. اندهش الدكتور زويل من ذلك وذهب إلى مسئول كبير فى البيت الأبيض وسأله:

لماذا كتبتم على التصريح الخاص بى كلمة مؤقت ؟

فابتسم المسئول الأمريكى وقال:

دكتور زويل.أنت تعمل مستشارا للرئيس أوباما.. أليس كذلك ؟

نعم..

الرئيس أوباما نفسه مؤقت..

الرئيس في البلاد الديمقراطية يستعين بأفضل الكفاءات في البلد لكي يستفيد منه في خدمة الناس الانتخبوه لأنه مدين لهم ويخضع لرقابة صارمة وتجده يبذل كل جهده لخدمة الناس اما نحن ربنا ابتلانا بدولة فاشية دكتاتورية كان رئيس الدولة يعتمد في بقائه على قمع الناس وكل اعتماده على اجهزة الامن وليس على كفاءة من يتولون المناصب الكبيرة . ولاجهزة الامن القول الفصل في كل شئ حتى وصل الى تعيين الوزراء فكم من شخص كفء تم ترشيحه لمنصب مدير قناة تلفزيونية واعترضت عليه اجهزة الامن وتم استبعاده بعد شكوا في ولائه وكم من شخص عاطل عن الكفاءة تم تصعيده إلى المناصب العليا وأصبح مديرا لقناة تلفزيونية او رئيسا لتحرير صحيفة نسبة لولائه.وقد أدت هذه السياسة في التعيين إلى حرمان الدولة من كفاءات كبرى تم استبعادها وهاجرت وتصبح الكفاءة ليست العامل الأول فى اختيار المسؤولين وإنما الأهم هو الولاء للرئيس وبتزكية من أجهزة الامن . السودان غني بملايين المتعلمين وآلاف الكفاءات النادرة المخلصة التى لو منحت فرصة، قادرة تماما على إحداث نهضة كبرى فى سنوات قليلة

قناة النيل الأزرق نسبة مشاهديها عالية بالتالي تأثيرها كبير لا يمكن ان يظل فيها شخص مديرا هذه السنيين من غير ان يكون موظفا في جهاز الامن او علي الاقل ينفذ خطط جهاز الامن ومعظم مدراء الادارات في الدولة تتم تزكيتهم من اجهزة الامن وترفع عنهم تقارير شبه يومية. لقد أقال مدير قناة النيل الازرق احد المذيعين بعد أن ترحم على شهداء الثورة ادبان المظاهرات مباشرة بكل تأكيد سبب هذه الاقالة هو جهاز الامن لأن من قتل المتظاهرين هو جهاز الامن وفي نفس الوقت هو لا يعتبر نفسه مسئولا عن تفسير قراراته أمام الجمهور الذين لا يعرفون أبدا لماذا تمت اقالة هذا المذيع حتى داخل المؤسسة

توقعت أن يستقيل مدير قناة النيل الازرق بعد ان قضى في هذه المؤسسة عشرات السنيين بعد سقوط النظام مباشرة ليس من المعقول ولا من المنطق انك خدمت اجندة حزب تم اقتلاعه بثورة شعبية وفي نفس الوقت تريد ان تقنع من اقتلعوه انك ستخدمهم وتخدم خيارهم مهما كنت تحمل من مؤهلات فانك غير مقنع للثوار … والثورة تعني اقتلاع النظام القديم كليا واستبداله بنظام جديد وكما يقول المثل الشعبي (ام جنقر ما بتاكل خريفين) وكان حينئذ لنال احترام نفسه بعد هذا العمر. ولكن اذا الاستقالة سئلت بأي ذنب قتلت.

ياسر عبد الكريم

الراكوبة

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