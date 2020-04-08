صحه الخرطوم:تدريب الاطباء والكوادر الطبية للتعامل مع كورونا





واصلت وزارة الصحة بولاية الخرطوم برنامج تدريب الأطباء والكوادر الطبية على كيفية التعامل مع فايروس كورونا المستجد وفقا لبروتوكول وزارة الصحة، وبدأت الوزارة في تدريب 100طبيب وكادر طبي بالمراكز الصحية بالولاية في الورشة التدريبية التي إقيمت بقاعة الوزارة.

وأكد ممثل المدربين المتطوعين بالوزارة د . بيشوي الفريد وليم أن المشروع يهدف لتجهيز المراكز الصحية وإعدادها بما يلائم مكافحة المرض لتخفيف الضغط على المستشفيات والاستفادة منها في الفرز والعزل المؤقت للحالات تمهيدا لنقلها إلى مراكز العزل المحددة من قبل الدولة، مبينا أن الورشة تستهدف أطباء وممرضي المراكز الصحية بالتدريب والتثقيف على كيفية التعامل مع مرض كورونا وسبل الوقاية منه إضافة إلى الإجراءات والخطوات اللازمة للتعامل مع الحالات المشتبهة وكيفية تحويلها إلى المستشفيات ومراكز العزل.

ومن جهتها ناشدت عضو مجموعة الأطباء المتطوعين بوزارة الصحة د.منى مرتضى المواطنين ضرورة الاستجابة للموجهات الصحية والتبليغ الفوري في حال الشعور بأعراض المرض بالتوجه إلى أقرب مركز صحي.

وشددت على أهمية مراكز الرعاية الصحية الأولية ودورها في تقديم الخدمة للمواطنين أولا قبل تحويلهم إلى المستشفيات، مشيرة إلى غياب هذا النظام بالسودان في الماضي.

واشارت الى أن الهدف من الورشة هو تدريب الكوادرالصحية على التصدي للمرض ومكافحة العدوى.

سونا

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