(الدعم السريع) توقف ضابطا بمزاعم الاعتداء على طبيب بشرق دارفور





أعلنت قوات الدعم السريع أمس إيقاف ضابط إلى حين اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة، عقب مزاعم اعتداء على طبيب بمستشفى الضعين بولاية شرق دارفور.

وأوضح بيان صادر المتحدث الرسمي العميد ركن، جمال جمعة آدم، تلقته “سودان تربيون”، إن حادثة وفاة طفلة بمستشفى الضعين، أثار جدلية أن القوات النظامية ما زالت تعتدي على الأطباء دون رادع أو محاسبة”.

وأشار إلى أن الولاية أصدرت بيانا صحفيا فندت بموجبه عدد من المسائل، على رأسها بلاغ الاعتداء على الطبيب بمستشفى الضعين في الخامس من أبريل الجاري، وكافة الإجراءات بشأن الحادثة.

ونوَّه إلى أن الحادثة تعود إلى أن أسرة أحد الضباط تعرضوا لأعيرة نارية عن طريق الخطأ، ونقلوا إلى مستشفى الضعين، وتم إجراء الإسعافات الأولية، وأن الطبيب لم يحضر إلا بعد استدعائه بواسطة الشرطة الموجودة بالمستشفى، وعند حضوره وجد أن الطفلة من بين المصابين توفيت، وقام الضابط بإخراج الطبيب من العنبر تفاديا لإثارة أقارب المتوفية، وتم احتواء الموقف بعد جلوس الطرفين.

ولفت إلى أن الحادثة تم تصعيدها، وأخذت منحى اعتداء النظاميين على الأطباء باعتبار أنها ظاهرة تستدعي المعالجة والوقوف عندها.

صحيفة الجريدة

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