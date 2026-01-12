زفاف يتحول إلى مأساة في باكستان

قالت الشرطة الباكستانية إن انفجار أسطوانة غاز خلال حفل زفاف في منزل بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص، بينهم العروس والعريس.

وقع الانفجار خلال الليل أثناء تجمع الضيوف للاحتفال بالزوجين، مما تسبب في انهيار جزء من المنزل، حسبما قالت شرطة إسلام آباد. وأسفر الانفجار عن إصابة سبعة أشخاص.

وقالت الشرطة في بيان لها إن الانفجار وقع في منطقة سكنية في قلب المدينة، مضيفة أنها تحقق في سبب الحادث.

وأعرب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف عن حزنه الشديد لخسارة أرواح، وقدم تعازيه لأسر الضحايا، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

وأصدر أوامره للسلطات الصحية بضمان حصول المصابين على أفضل علاج، كما أمر بإجراء تحقيق شامل.

روسيا اليوم