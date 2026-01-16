نصاب ينتحل صفة ضابط شرطة قطري ويحاول خداع مذيع الجزيرة

كشف الإعلامي نزيه الأحدب، معدّ ومقدم برنامج «فوق السلطة» على قناة الجزيرة، عن تعرضه لمحاولة نصب من شخص انتحل صفة ضابط شرطة قطري عبر اتصال فيديو باستخدام تطبيق Google Meet» »

ونشر الأحدب تفاصيل الواقعة عبر حسابه على منصة «إكس»، محذرًا من هذا الأسلوب الاحتيالي، حيث “يطلب المحتال البطاقة الشخصية للضحية ليصورها بحجة فتح ملف، ثم يطلب إخراج كل البطاقات في محفظته الشخصية ليصورها، وهو بالتأكيد لا يريد منها إلا البطاقات المصرفية”.

وأوضح الأحدب أنه راجع مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية في الدوحة، حيث أكدوا له أن الشرطة لا تجري أي مقابلات مع الجمهور عبر اتصالات الفيديو.

وأضاف مذيع الجزيرة أنه عندما طلب من المتصل المحتال إبراز بطاقته، قدّم بطاقة وهمية، فالتقط لها نزيه الأحدب صورة، ثم طلب من المحتال إرسال الطلب عبر تطبيق «مطراش» الحكومي، ليقوم المحتال بإغلاق المكالمة فورًا.

ودعا الأحدب إلى الحذر من هذه الأساليب، والتنبيه على الأشخاص البسطاء من المحيطين بهم لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.

الشرق القطرية