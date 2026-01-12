شرطة محلية الدامر بولاية نهر النيل تميط اللثام عن جريمة مقتل شاب في ظروف غامضة وتوقف المتهم في أقل من 24 ساعة

تمكنت شرطة ولاية نهر النيل من تسديد بلاغ جريمة قتل وقعت بالسوق القديم بمدينة الدامر، وتمكنت من القبض على المتهم عقب إرتكابه الجريمة، بعد أن أقدم على تسديد ثلاث عشرة طعنة قاتلة أودت بحياة شاب في مقتبل العمر خلال24ساعة

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن خلفية البلاغ تعود إبلاغ أحد المواطنين بوجود جثة بالشارع العام جوار بنك الخرطوم بالسوق القديم، لتتحرك على الفور قوة شرطة محلية الدامر “القسم الأوسط “

إلى موقع الحادث، حيث جرى تأمينه وتحريزه وبدء الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت التحريات الأولية أن الجريمة جاءت على خلفية خلاف مهني نشب بين المجني عليه والمتهم (ع.ب.ش)، وهو عامل بورشة ألمنيوم مجاورة، بشأن أعمال شبابيك لم يتم تسليمها في الموعد المتفق عليه، قبل أن يتطور النقاش إلى شجار عنيف إنتهى باعتداء دموي باستخدام سكين.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم وإتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته تحت المادة130من القانون الجنائي كما تم تحريز آداة الجريمة — سكين بدون غمد — ضمن معروضات البلاغ بالقيد (15)، و تحويل الجثمان إلى مشرحة عطبرة للفحص الطبي.

وبموجب موافقة النيابة العامة، تم تسليم الجثمان إلى شقيقه (ع.م.ع) بغرض الدفن،