محكمة الاستئناف العليا تؤيد الأحكام الصادرة بحق الرئيس المعزول





أيدت محكمة الاستئناف العليا الأحكام التي أصدرتها المحكمة الخاصة الابتدائية في حق الرئيس المعزول عمر البشير، بإيداعه مؤسسة الإصلاح الإداري والاجتماعي لمدة عامين.

كما أيدت المحكمة مصادرة الأموال المضبوطة داخل مقر إقامته السابق ببيت الضيافة بالقيادة العامة للجيش.

وقررت المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة شطب الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع للرئيس المعزل عمر البشير.

وقال قاضي محكمة الاستئناف، مهدي الدسوقي أحمد، حسب قرار ممهور باسمه”إعمالا لنص المادة (158) (أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 بعد المداولة تأييد الحكم جميعا وشطب الاستئناف”.وأضاف، “تأييد حكم محكمة الموضوع جميعا، وشطب الاستئناف وإخطار مقدمه”.

صحيفة الجريدة

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