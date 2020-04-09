قيود على الواتساب بسبب كورونا





شدد تطبيق واتساب، يوم أمس الثلاثاء، قيوده على خاصية إعادة توجيه الرسائل التي يتيحها لمستخدميه، ليقيدهم بإعادة توجيه رسالة واحدة فقط في كل محادثة، وذلك بعد قفزة في رسائل تضم نصائح طبية وهمية منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وحذرت منظمة الصحة العالمية مما وصفته بـ”وباء المعلومات” المضللة، فيما طلبت الحكومات من شركات التواصل الاجتماعي أن تتخذ المزيد من الإجراءات لمواجهة المشكلة، بحسب “سكاي نيوز”.

وقال واتساب، الذي يستخدمه أكثر من ملياري شخص حول العالم: إنه نفذ التغيير الجديد بعد أن رصد زيادة كبيرة في أعداد الرسائل التي يعاد توجيهها منذ بداية جائحة كورونا.

وأوردت التدوينة: “نعتقد أن من المهم لإبطاء انتشار هذه الرسائل أن نحافظ على واتساب كمكان للمحادثات الخاصة”.

وقال متحدث باسم الشركة: إن القيد الجديد سيظل ساريًا إلى أجل غير مسمى، بحسب ما نقلت “رويترز”.

صحيفة المواطن

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