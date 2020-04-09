احذر… التدخين يعرضك للإصابة بفيروس كورونا





توصلت دراسة حديثة لعلاقة وطيدة بين التدخين ومخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت دراسة نشرت في مجلة “يوروبيان ريسبايراتوري”، بأن التدخين يرفع من معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك عن طريق رفع الإنزيمات التي تسمح للفيروس بالوصول إلى خلايا الرئة.

وكشفت الدراسة أن المدخنين والأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن، يمكن أن يكون لديهم مستويات مرتفعة من إنزيم “إيه سي إي2-“، الذي يساعد الفيروس على دخول خلايا الرئتين.

وبينت الدراسة الجديدة أن أمراض السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم والحالات المرضية المزمنة الأخرى، تعتبر من عوامل التي تجعل الأفراد عرضة للاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت، في منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، إنه لا توجد حاليا أي أدوية معتمدة من منظمة الصحة العالمية متاحة لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا صحة لما تردد حول ‏أن التدخين يقي من كورونا، وأكدت المنظمة أن التدخين لا يقي من المرض و”إنما ‏في الواقع التدخين يؤدي إلى الوفاة، والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية كامنة من الممكن أن تتفاقم بسبب التدخين، هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 الوخيم”.

سبوتنيك

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