إجراءات احترازية لمكافحة كورونا بمحلية جبرة الشيخ





اتخذت محلية جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان إجراءات احترازية مشددة لمكافحة جائحة كورونا وفق خطط وبرامج تنفيذية بكافة الوحدات الإدارية المختلفة التابعه للمحليه

واكد الاستاذ فضل الله محمد علي التوم المدير التنفيذي للمحلية في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن الإجراءات والتدابير آلتي اتخذتها المحلية لمجابهة فيروس كورونا عبر لجنة الطوارئ التي تم تكوينها على مستوى المحلية والوحدات الادارية تأتي في إطار جهود المحلية لضمان سلامة المواطن وحمايته ومنع انتشار الجائحة

وقال المدير التنفيذي لمحلية جبرة الشيخ انه تم تكوين لجان فرعية للطوارئ الصحية بمختلف الاداريات تقوم بجهود مقدرة في حملات التوعية المجتمعية وذلك. للتعريف بمخاطر جائحة فايروس كورونا واهمية التصدي لها ومنع دخولها للمحلية

واوضح ان المحلية قامت بتنفيذ كافة الموجهات والاجراءات الاحترازية والتحوطات الازمة على رأسها منع اقامة الحفلات الغنائية وإغلاق كافة مقاهي الشيشة والبلي استيشن واندية المشاهدة من دون استثناء لأي من المحال والمواقع المذكورة بمدينة جبرة الشيخ

واشار الى ان السلطات الشرطية والامنية برئاسة المحلية وادارياتها بدأت في تطبيق إعلان حظر التجوال على أن يبدأ يوميا من الساعة السادسة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي أعلنتها حكومة الولاية والتي استندت على موجهات الحكومة الاتحادية للوقاية من فايروس كورونا المستجد واشاد بالجهود الكبيرة التي قامت بها كافة المبادرات التي زارت. المحلية بغرض دعم جهود المحلية في مجال التوعية ورفع الوعي لدى المواطن مبيناً أن دور المواطن أساسي في تعزيز جهود المحلية للتصدي لمجابهة فايروس كورونا.

سونا

شارك الموضوع :





