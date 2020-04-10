طوارئ شندي تشدد على مكافحة جائحة كورونا





دعا الأستاذ جعفر أبوالقاسم الجابرى المدير التنفيذى لمحلية شندى لدي تراؤسه اليوم الإجتماع المشترك للجان الطوارئ الصحية والسوق والنظام العام لاهمية العمل وتضافر الجهود وتعاون الجميع لمكافحة جائحة كورونا.

وشدد على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المختصة والخاصة بإغلاق المقاهي والمطاعم وأماكن الشيشة والعيادات وغيرها مع تنفيذ حظر التجوال ،داعيا الجميع لضرورة التجاوب مع الجهات التنفيذية لمحاربة جائحةكورونا.

وأوضح الجابرى أن هذه القرارات لا تستهدف إيقاف معاش الناس وإنما إجراءات إحترازية ضمن خطة الدولة لمحاربة ومكافحة الفيروس .

وقدمت لجنة الطوارئ بمحلية شندى خلال الإجتماع تقريرها اليومي والذى أكد إستقرار الوضع الصحى بالمحلية وخلوها من أي حالة إشتباه بالفيروس.

سونا

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