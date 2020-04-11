اكاذيب قحت وتضليل القطيع وسواقتهم بالخلاء 99 قطعة أرض لكرتي و64 مليار وشحنة دولارات … ‼





🔅✍ تم القبض علي وزير الخارجية السابق علي كرتي وترحيله للسجن الإتحادي شالا وبعد إيام قلائل اتضح أن الخبر كذب وحاولت قحت أن تشغل قطيعها بهذا البرسيم وسواقة القطيع بالخلا .. ثم بعد فترة نشر خبر عن مصادرة اراضي واملاك علي كرتي وقالوا أن كل اراضي الحلفايا مملوكة لكرتي .. اتاري الحلفايا اسمها حلفاية الملوك والملك هو كرتي زاتو ؟ وطلع الخبر فالصو وكذب والغرض سواقة القطيع بالخلاء وكل ما تفقد قحت جماهيرها تفبرك خبر لإشغال القطيع ومحاولة الانصرافية عن القضايا الاساسية والجوهرية .. وبعد فترة نشرت إخبار حتي في الصحف كأعلانات عن هروب علي كرتي والنيابة تبحث عنه للقبض عليه هو ومعه الصافي نور الدين واخرون وخرج الصافي في بيان وقال لهم انا موجود بمنزلي وتفضلوا بالقبض علي وطلع القصة كلها إشاعات وإكاذيب قحت لتضليل الشارع وإشغال القطيع بالبرسيم والقش وسواقتهم بالخلاء.

🔅✍ واليوم لجنة التمكين تخرج بأكذوبة جديدة عن القبض والاستيلاء علي عدد 99 قطعة ارض مملوكة لعلي كرتي ونتحدي هذه اللجنة أن تصدر قرار فوري بالبيع ودعم حملة جنيه حمدوك التي لم تؤتي أكلها وفشلت القومة ورجعت البواخر والعندو قروش يمشي يفرغ البواخر في بورتسودان .. نفس حنك الـ 64 مليار وإين هذا المبلغ ؟ ونفس حنك عضو مجلس السيادة القال تم القبض والاستيلاء علي 100 مليار دولار تابعة للكيزان ؟ وحنك شحنة الجرارات الدخلت بنك السودان والقادمة من المطار وتم توزيع الفيديوهات وللان بنك باخرة ما قادر يفرغ باخرة وقود من بورتسودان بسبب الإفلاس وعدم توفر السيلولة .. وين القروش القبضوها في المنشية في البدروم ؟ وين القروش القبضوها عند وداد ؟ وين الملايين الدولارات القبضوها عند البشير ؟ وين هذه الإموال ؟ أما ان القحاتة كذابيين وأما أنهم حرامية ؟ في كل مرة تخرج إلينا لجنة وتدعي القبض علي مليارات الدولارات إين هذه المليارات وإين ذهبت أن كنتم صادقون ؟ يتم تأجيل وإلغاء إمتحانات الشهادة السودانية لعدم توفر سيولة طباعة إمتحانات والكرونا هي السبب والشماعة البديلة لشماعة الدولة العميقة ؟

🔅✍ باخرة من بورتسودان ما قادين تفرغوها ووزير الطاقة يقول ديك الباخرة في بورتسودان العندو قروش يمشي يفرغها ؟ وقبل يومين مدني جرادل يقول فشلنا في استيراد الدقيق بسبب الحجر الصحي علي البواخر ؟ حجر صحي علي البواخر ؟ حجة من لا حجة له وتبرير الفاشل الذي لا يملك ثمن تفريغ البواخر يدعي بأن الحجر الصحي حال دون إستيراد الدقيق وفي نفس الوقت وزير أخر يقول ما عندنا قروش نفرغ البواخر وتعود البواخر محملة بالوقود لعجز القحاتة عن تفريغها ؟ بالله اسع ديل حكومة ؟ يعني لا بالايرادات المحلية ولا بحملة القومة ولا بحملة جنيه حمدوك ولا بالاموال المضبوطة من الكيزان ما قادرين تفرغوا باخرة ؟؟ فعلاً هؤلاء نشطاء كاذبون مفلسون وليسوا رجال دولة ؟ وفاكرين الحكم لعب عيال وفاكرين الحكم لايفات ومناشير في الفيس بوك ؟ حبل الكذب قصير اذا الـ 99 قطعة ارض صحيح انشروا بالارقام وشهادات البحث ودلالة مباشرة للبيع وبيعوها لشركة الفاخر ورجعوا الباخرة الرجعت بعد توفروا النقد ؟ والشي التاني يا قحاتة بخصوص دلالة مقار وممتلكات المؤتمر الوطني عملتوا شنو ؟ مش قلتوا حتعملوا دلالة للبيع ؟

🔅✍ كلها فبركة وإكاذيب وتضليل قُحْــــت للقطيع ومحاولة إشغال الراي العام وتغطية الفشل بعد فشل الكرونا لجأت قحت لإساليب جديدة لا تنطلي علي الشعب .. ولكن قحت تتعمد الكذب والتضليل لانها تتعامل مع قطيع يتم سواقتهم بهذه الطريقة وإشغالهم بالقضايا الإنصرافية لكسب الرأي العام .. كرتي موجود في بيته ووليد مرأ ما بقدر بجي بجنبه وموجود ليلاً ونهاراً داخل القصر الجمهوري ومع ذلك تنشر قحت منشورات تضليلية وتدعي هروب كرتي ؟ الي متي الكذب ؟ الاموال التي ادعت قحت بضبطها والاستيلاء عليها كفيلة بتسيير الدولة 30 سنة وكفيلة بإعادة الدولار مقابل واحد جنيه ولكن قحت ظلت تكذب وتتحري الكذب وتضلل الرأي العام والقطيع يصدق هذه الإكاذيب 100 مليار دولار ، 64 مليار دولار .. مليارات الدولارات ببدروم عمارة بالمنشية ، شحنة وجرارات دولارت دخلت بنك السودان وما عارفين حتي بنك السودان تابع لمنو ؟ بالله اسي ديل حكومة ولا مجموعة عطالة ونشطاء حار بيهم الدليل ؟ إعلنوا عن فشلكم ونحن حنكلم البرهان يدوكم الضمانات للرجوع غفراء في الفنادق والبارات والملاهي التي كنتم تعملون بها في الخارج … فحكم الدولة ليست بالكذب وإدارة الدولة ليست كأدارة بار أو ميدان إعتصام ولا كولمبيا.

🔅✍ بقلم إلاستاذ .إبراهيم بقال سراج

✍ السبت11 أبريل 2020م

شارك الموضوع :





