الطوارئ أعلنت في السودان لانه في مصيبة حاصلة في البلد مع اختفاء حمدوك المقلق

بننادي بفرض حالة الطوارئ من فترة وزعم اكرم انه لا يستطيع فرضها عشان ناس رزق اليوم باليوم ..
في اخر خطاب قال “الحمدلله توقف الانتشار المجتمعي ” وقال “عندنا معينات ”
الليلة فجأة تظهر عشرة حالات وتنعدم المعينات و الأدوية
وتفرض حالة الطوارئ الكاملة لمدة ٢٤ ساعة ..
مع ترحيبي التام بالقرار لحماية الشعب ..
لكن الطوارئ ما أعلنت لحماية الشعب ولا عشان كورونا ..
الطوارئ أعلنت لان في مصيبة حاصلة في البلد مع اختفاء حمدوك المقلق ..
أتمنى من الشعب ان يكون واعي يراقب الوضع بوعي تام
والتزموا بقانون الطوارئ
لا تستجيبوا لاي دعوات لن تخدم ثورتنا ولا وطننا
Shadia Omar
تعليقات فيسبوك
2 تعليقان
الله لا عادو اكبر خازوووق اتورطنا بيهو حمدوك اقسم بالله العظيم كان حميدتي افضل من الخوازيق ديل الف مرة الله يخارجنا من زفتوك ومحن الله لا عادهم والله فترتهم لا تقل في السوء عن الكيزان روح الله لا عادك كمان قال محاولة اغتال وين هو نجاحك وبرامجك وخططك اليقتلوك عشانها
انتو ليه ما بتجيبو سيرة برهان مع انه هو المسير ابراهبم البدور اللي جابو الصادق المهدي؟