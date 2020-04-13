الطوارئ أعلنت في السودان لانه في مصيبة حاصلة في البلد مع اختفاء حمدوك المقلق





بننادي بفرض حالة الطوارئ من فترة وزعم اكرم انه لا يستطيع فرضها عشان ناس رزق اليوم باليوم ..

في اخر خطاب قال “الحمدلله توقف الانتشار المجتمعي ” وقال “عندنا معينات ”

الليلة فجأة تظهر عشرة حالات وتنعدم المعينات و الأدوية

وتفرض حالة الطوارئ الكاملة لمدة ٢٤ ساعة ..

مع ترحيبي التام بالقرار لحماية الشعب ..

لكن الطوارئ ما أعلنت لحماية الشعب ولا عشان كورونا ..

الطوارئ أعلنت لان في مصيبة حاصلة في البلد مع اختفاء حمدوك المقلق ..

أتمنى من الشعب ان يكون واعي يراقب الوضع بوعي تام

والتزموا بقانون الطوارئ

لا تستجيبوا لاي دعوات لن تخدم ثورتنا ولا وطننا

Shadia Omar

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