الجزولي: تسقط حكومة الجوع.. تسقط حكومة قحت





أنا ما عارف القحاتة زعلانين ليه

انا قلت لا أثق في حكومة قحت هل دي حاجة بتزعل

قالت في 64 مليار في ماليزيا وكذبت

قالت رفعوا العقوبات عن السودان وكذبت

قالت لقوا ملايين الدولارات وسجون سرية في مسجد الشيخ الصائم ديمة وكذبت

قالت أن اوربا ستدعم الحكومة بثلاثة مليار وكذبت

قالت في 80مليار أرصدة خارجية للسودان مجمدة حيتم فكها بعد حكومة الثورة وكذبت

قالت الخندقاوي وتبيدي تبرعوا تبرع دولاري لقومة السودان وكذبت

قالت الحكومة حكومة كفاءات وكذبت

قالت الفترة الإنتقالية ليس فيها محاصصات حزبية وكذبت

قالت فيصل الياس مات بالكورونا وكذبت

قالت حمدوك خبير إقتصادي وطلع إقتصاد زراعي وكذبت

قالت كورونا صغيرة بنقدر عليها وكذبت

قالت حتوفر وجبة فطور لطلاب الأساس وكذبت

قالت حقوا الحد الأدنى للأجور يكون 8 ألف وكذبت

قالت ان الناشطين والسياسيين السودانيين المقيمين بالخارج سيحولون مئات الملايين من الدولارات بعد سقوط البشير وكذبت

قالت المجتمع الدولي ما خيتعامل مع العسكر ولو الحكومة بقت مدنية البلد حيبقى إقتصادها مية المية وكذبت وبقت تحنس في حميدتي يبقى رئيس اللجنة الإقتصادية

و……

و……

و….

والقائمة تطول فعليك الله أصدقها ليه ومن حقي ما أصدقها والما عاجبوا لن اوصف له أقرب حيطة !!

#تسقط_حكومة_الجوع

#تسفط_حكومة_قحت

#الثورة_مستمرة

د.محمد علي الجزولي

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