أنا ما عارف القحاتة زعلانين ليه
انا قلت لا أثق في حكومة قحت هل دي حاجة بتزعل
قالت في 64 مليار في ماليزيا وكذبت
قالت رفعوا العقوبات عن السودان وكذبت
قالت لقوا ملايين الدولارات وسجون سرية في مسجد الشيخ الصائم ديمة وكذبت
قالت أن اوربا ستدعم الحكومة بثلاثة مليار وكذبت
قالت في 80مليار أرصدة خارجية للسودان مجمدة حيتم فكها بعد حكومة الثورة وكذبت
قالت الخندقاوي وتبيدي تبرعوا تبرع دولاري لقومة السودان وكذبت
قالت الحكومة حكومة كفاءات وكذبت
قالت الفترة الإنتقالية ليس فيها محاصصات حزبية وكذبت
قالت فيصل الياس مات بالكورونا وكذبت
قالت حمدوك خبير إقتصادي وطلع إقتصاد زراعي وكذبت
قالت كورونا صغيرة بنقدر عليها وكذبت
قالت حتوفر وجبة فطور لطلاب الأساس وكذبت
قالت حقوا الحد الأدنى للأجور يكون 8 ألف وكذبت
قالت ان الناشطين والسياسيين السودانيين المقيمين بالخارج سيحولون مئات الملايين من الدولارات بعد سقوط البشير وكذبت
قالت المجتمع الدولي ما خيتعامل مع العسكر ولو الحكومة بقت مدنية البلد حيبقى إقتصادها مية المية وكذبت وبقت تحنس في حميدتي يبقى رئيس اللجنة الإقتصادية
و……
و……
و….
والقائمة تطول فعليك الله أصدقها ليه ومن حقي ما أصدقها والما عاجبوا لن اوصف له أقرب حيطة !!
#تسقط_حكومة_الجوع
#تسفط_حكومة_قحت
#الثورة_مستمرة
د.محمد علي الجزولي
الجزولي: تسقط حكومة الجوع.. تسقط حكومة قحت
أنا ما عارف القحاتة زعلانين ليه
2 تعليقان
تبا لك ايها الغراب الناعق بالخراب
لاعوده لحكم اللصوص ابدا ابدا
كلنا مع حَمَدوك وان اكلنا ورق الشجر
الموت للكيزان في كل زمان ومكان
هههههه
كتبت فأوجعت كل حالم واهم