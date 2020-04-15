أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق15 أبريل 2020م





تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

الصيحة:

*(كورونا).. توالي الإصابات والوفيات

* أزمة بين الجبهة الثورية و(الحرية والتغيير)

*البشير وطه وبكري يرفضون استئناف قرار التهم

*الخرطوم: صرف راتب أبريل اليوم وتوفير السلع بالأحياء

الجريدة:

*نبيل أديب: ليس لدينا دخل ببقاء أو سقوط النظام و(كلام) أنس عمر سياسي

*تسجيل (3) حالات جديدة بفيروس كورونا

السوداني:

*الأجور: (7) آلاف جنيه للعامل و(19) للمعلم و(50) للطبيب

*(كورونا) يتسلل للولايات وارتفاع الإصابات لـ (32) بينها حالة وفاة

*حمدوك: عدم حصول السودان على دعم عاجل يجهض التغيير

المجهر:

*إغلاق الكباري منتصف ليل (الجمعة) والخرطوم تعلن قائمة استثناءات الحظر

*الاتحاد الأوروبي يدعم السودان بمبلغ (80) مليون يورو لمجابهة (كورونا)

آخر لحظة:

* صرف راتب أبريل اليوم وإغلاق الكباري أثناء الحظر

* تعديل وزاري مرتقب يشمل حقائب سيادية

*(المصفوفة).. الشيوعي يؤيد والثورية ترفض

الدار:

*والي الخرطوم: هذه هي ترتيبات الحظر الشامل

*صرف المرتبات ابتداءً من اليوم وساعات للحركة داخل الأحياء

*الأرض على موعد مع حدث فلكي.. القمر وكواكب في صف واحد

*حسن فضل المولى يدون بلاغاً في من اتهموه باعداد بيان انقلاب البشير

*تعديل مواعيد العمل بالبنوك للثلاثة أيام القادمة

*اليوم لطلاب الشهادة الثانوية: امتحان الجغرافيا والدراسات البيئية

الخرطوم (كوش نيوز)

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