أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق15 أبريل 2020م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
الصيحة:
*(كورونا).. توالي الإصابات والوفيات
* أزمة بين الجبهة الثورية و(الحرية والتغيير)
*البشير وطه وبكري يرفضون استئناف قرار التهم
*الخرطوم: صرف راتب أبريل اليوم وتوفير السلع بالأحياء
الجريدة:
*نبيل أديب: ليس لدينا دخل ببقاء أو سقوط النظام و(كلام) أنس عمر سياسي
*تسجيل (3) حالات جديدة بفيروس كورونا
السوداني:
*الأجور: (7) آلاف جنيه للعامل و(19) للمعلم و(50) للطبيب
*(كورونا) يتسلل للولايات وارتفاع الإصابات لـ (32) بينها حالة وفاة
*حمدوك: عدم حصول السودان على دعم عاجل يجهض التغيير
المجهر:
*إغلاق الكباري منتصف ليل (الجمعة) والخرطوم تعلن قائمة استثناءات الحظر
*الاتحاد الأوروبي يدعم السودان بمبلغ (80) مليون يورو لمجابهة (كورونا)
آخر لحظة:
* صرف راتب أبريل اليوم وإغلاق الكباري أثناء الحظر
* تعديل وزاري مرتقب يشمل حقائب سيادية
*(المصفوفة).. الشيوعي يؤيد والثورية ترفض
الدار:
*والي الخرطوم: هذه هي ترتيبات الحظر الشامل
*صرف المرتبات ابتداءً من اليوم وساعات للحركة داخل الأحياء
*الأرض على موعد مع حدث فلكي.. القمر وكواكب في صف واحد
*حسن فضل المولى يدون بلاغاً في من اتهموه باعداد بيان انقلاب البشير
*تعديل مواعيد العمل بالبنوك للثلاثة أيام القادمة
*اليوم لطلاب الشهادة الثانوية: امتحان الجغرافيا والدراسات البيئية
الخرطوم (كوش نيوز)