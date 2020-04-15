خطأ دستوي فادح في قرار مفرح بتعليق الجمع والجماعات

⚖ ليس من اختصاصات وزارة الإرشاد تقييد حركة المواطنين أو منع إقامة الشعائر لأسباب أمنية أو صحية.
⚖ لايوجد نص في أي قانون في تاريخ السودان وفي تاريخ العالم يمنح وزير الإرشاد منع أو تعليق الجمع أو الجماعات.
⚖ ليس لوزارة الإرشاد أدوات بحث أمني أو صحي يمكنها من إصدار قرار منع الجمع وبهذا فهذا القرار هو خارج طاقة واختصاص وزارة الإرشاد
⚖ عندما تقرر جهة صحية خطر الجمع والجماعات ترفع ذلك إلى السلطة التنفيذية الحاكمة (رئاسة الدولة أو الولاية حسبما يكون الحال) تقوم السلطة بإخطار وزارة الإرشاد ولها أن تشركها في القرار.
⚖ من يتخذ القرار هو السلطة الإقليمية الحاكمة: رئيس، والي، معتمد، رئيس شرطة ..الخ لأنها الجهة التنفيذية المخول لها تقييد ومنع حركة المواطنين.
وشكرا،،
د.ناجي مصطفى
المحامي، أستاذ أصول الفقه
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