خطأ دستوي فادح في قرار مفرح بتعليق الجمع والجماعات





⚖ ليس من اختصاصات وزارة الإرشاد تقييد حركة المواطنين أو منع إقامة الشعائر لأسباب أمنية أو صحية.

⚖ لايوجد نص في أي قانون في تاريخ السودان وفي تاريخ العالم يمنح وزير الإرشاد منع أو تعليق الجمع أو الجماعات.

⚖ ليس لوزارة الإرشاد أدوات بحث أمني أو صحي يمكنها من إصدار قرار منع الجمع وبهذا فهذا القرار هو خارج طاقة واختصاص وزارة الإرشاد

⚖ عندما تقرر جهة صحية خطر الجمع والجماعات ترفع ذلك إلى السلطة التنفيذية الحاكمة (رئاسة الدولة أو الولاية حسبما يكون الحال) تقوم السلطة بإخطار وزارة الإرشاد ولها أن تشركها في القرار.

⚖ من يتخذ القرار هو السلطة الإقليمية الحاكمة: رئيس، والي، معتمد، رئيس شرطة ..الخ لأنها الجهة التنفيذية المخول لها تقييد ومنع حركة المواطنين.

وشكرا،،

د.ناجي مصطفى

المحامي، أستاذ أصول الفقه

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