تدريب الكوادر الطبية للتعامل مع جثث المصابين بكورونا





بدأت وزارة الصحة الخرطوم؛ في تدريب الكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية بالولاية؛ على أساليب الوقاية والحماية في حالات التعامل مع جثث المصابين بفايروس كورونا؛ وفقا للإجراءات الوقائية على مستوى العالم.

وأكد نائب مدير عام هيئة الطب العدلي؛ عضو غرفة طوارىء كورونا بالوزارة؛ د.عصام أحمد علي الحسن؛ لـ(سونا) أن الدورة تعتبر جزءا من البرنامج التدريبي الذي يهدف للوقاية والمكافحة، ويختص بالتعامل مع الجثث عالية الخطورة أو المشتبه بها أو المؤكد إصابتها؛ باستهداف كوادر من جهات مختلفة بوزارة الصحة، وتشمل كل الكوادر العاملة بالمستشفيات والمراكز الصحية من ممرضين وموظفين، كاشفا عن التركيز على العملية الإسعافية العاجلة، وكيفية تحضير المحاليل المستخدمة في عملية تطهير الجثث وماحولها، فضلا عن كيفية الوقاية الشخصية للفريق العامل، ونقل الجثث إلى الإسعاف ودفنها، لافتا الى عدم تأكيد انتقال عدوى كورونا من المتوفين حتى الآن، مشددا على أهمية اتباع سبل الوقاية لحماية العاملين في الحقل الطبي وخاصة المتعاملين مع هذه الجثث على مستوى وزارة الصحة.

سونا

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