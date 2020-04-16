الجزولي: نحن في 6 ابريل مشينا القيادة ما مشينا الدايات





ردود سريعة على طريقة الوخز بالإبر !!

إذا كنت مؤيد قحت عايزك تقرأ كلامي ده بهدوء وإنصاف :

بياتو فهم نسقط البشير عشان الدولار بقى 55 ونخلي حمدوك والدولار بقى 140 .

بياتو فهم نسقط البشير الفصل الجنوب ونخلي حمدوك العايز يقسم السودان لخمس دول عبر بدعة المسارات الخمسة وامشي أقرأ عن البحصل في مفاوضات جوبا شنو .

بياتو فهم نسقط البشير الجاب قوات هجين في دارفور فقط ونخلي حمدوك الجايب بعثة اممية ولايتها في كل السودان .

بياتو فهم نسقط الإنقاذ الفصلت المعارضين من الخدمة المدنية وعينت الكيزان ونخلي الشيوعيين الفصلوا الإسلاميين وعينوا الشيوعيين .

بياتو فهم نسقط البشير الفكر في رفع الدعم عن السلع الضرورية مجر تفكير ونخلي حمدوك الرفع الدعم حقيقة وبقى كل الوقود تجاري .

بياتو فهم تستنكر على الناس،يمشوا القيادة ونحن في 6 ابريل مشينا القيادة ما مشينا الدايات .

بياتو فهم نسقط الكيزان عشان تجاروا بالدين ونخلي الشيوعيين الحاربو الدين .

حاول فكر بهدوء وحتعرف ليه نحن عارضنا الإنقاذ بشرف وبنعارض حكومة قحت بشرف .

فكر بإنصاف فمواقفنا منسجمة أخلاقيا .

د.محمد علي الجزولي

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