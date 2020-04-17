تعرف على قائمة بأسماء ترشيحات ولاة الولايات التي سلمتها الحرية والتغيير لرئيس وزراء السودان





القائمة النهائية لترشيحات ولاة الولايات التي سلمتها قوى اعلان الحرية والتغيير لرئيس مجلس الوزراء د. حمدوك لإجازتها بشكل رسمي وسط توقعات باعلانها غدا

المرشحون:-

• المرشح لولاية الخرطوم: ايمن نمر

عن التجمع الاتحادي

• المرشح لولاية الجزيرة: عبد الله ادريس

عن الحزب الشيوعي

• المرشح لولاية النيل الأبيض: اسماعيل وراق عن حزب الامة

• المرشح لولاية النيل الازرق: عبد الرحمن نور الدايم

عن حزب البعث الاصل

•المرشح لولاية سنار: يوسف النعيم تقلي

عن حزب الامة

• المرشح لولاية جنوب كردفان: رضوان كنده عن حركة حق

•المرشح لولاية غرب كردفان: عبد الرحمن صالح

عن حزب الامة

•المرشح لولاية شمال كردفان: خالد مصطفى عن حزب الامة

• المرشح لولاية جنوب دافور: شمس الدين احمد صالح

عن حزب البعث الاصل

• المرشح لولاية شمال دارفور : محمد حسن عربي

عن حزب الموتمر السوداني

• المرشح لولاية وسط دارفور: أديب عبد الرحمن يوسف

• المرشح لولاية غرب دارفور: عبد الله الدومة عن حزب الامة

• المرشح لولاية شرق دارفور: عز الدين محمد الصافي

• المرشح لولاية القضارف: سليمان علي

عن التجمع الاتحادي

• المرشح لولاية كسلا: صالح عمار

• المرشح لولاية البحر الأحمر: عبدالله شنقراي

• المرشح لولاية نهر النيل: صالح عمر

عن الموتمر السوداني

• المرشح للولاية الشمالية: عز الدين جعفر سالم

عن التجمع الاتحادي

#تنفيذ_المصفوفة

بقلم

طلال مدثر

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