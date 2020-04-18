غوغل: 18 مليون رسالة احتيال يوميا تحت عنوان “فيروس كورونا”





حذرت شركة غوغل من أن الملايين حول العالم يتعرضون يوميا لرسائل بريد إلكتروني احتيالية تحت عنوان فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الشركة بأنها تضطر لحظر 18 مليون رسالة بريد إلكتروني احتيالية يوميا متعلقة بفيروس كورونا، حيث يحاول مجرمو الإنترنت استخدام تفشي الوباء لجذب الناس من أجل الاحتيال والهجمات الأخرى، حسبما نقل موقع “techzin”.

وأكد الموقع أن خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بغوغل (جيميل)، تحظر يوميا أكثر من 100 مليون رسالة بريد إلكتروني احتيالية تحتوي على برامج ضارة أو محاولات تصيد، وأوضحت غوغل في تدوينة أنها تحظر أيضًا أكثر من 240 مليون رسالة غير مرغوب فيها يوميًا مرتبطة بالفيروس.

ونوهت الشركة إلى الرسائل التي تنتحل هوية المؤسسات والهيئات الحكومية، مثل منظمة الصحة العالمية، لمحاولة التماس التبرعات أو تثبيت البرامج الضارة أو لخداع الشركات الصغيرة بأمور تتعلق بحزم التحفيز الاقتصادي، كما تنتحل بعض الرسائل صفة قسم الإدارة في الشركة في محاولة لسرقة المعلومات الشخصية من الأشخاص الذين يعملون من المنزل.

وكشفت تقارير صحفية عديدة أن شركة “غوغل” الأمريكية ستطرح تحديثا جديدا في متجر “غوغل بلاي” لمنع التطبيقات المحتالة عبر نظام تشغيل “أندرويد”.

وأشار موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن ذلك التحديث على “غوغل بلاي” سيجعل المنصة أكثر شفافية في محاولة لبناء ثقة المستخدم بنظام “أندرويد”.

وأشار التقرير إلى “غوغل بلاي” الذي يستخدمه مليارات الأشخاص، ما يجعله منصة جاذبة للمحتالين، ما يجعلها تتخذ إجراءات للحد من ذلك.

سبوتنيك

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