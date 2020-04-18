اللجنة الفنية لكورونا بالجزيرة تطمئن علي غرف العزل





إستمعت اللجنة الفنية الخاصة بالتصدي لجائحة كورونا بولاية الجزيرة في إجتماعها صباح اليوم برئاسة د. إيهاب عبد الله التوم مدير عام وزارة الصحة لتقارير اللجان الفنية للتصدي لجائحة كورونا والوضع الصحي الراهن بالولاية وجاهزية غرف العزل لإستقبال أي حالة إشتباه إصابه بفايروس كورونا .

وأعلن مدير عام وزارة الصحة عن تسجيل أول إصابة بفايروس كورونا من محلية الكاملين منطقة الجديد الثورة، وأشار إلى أن التبليغ عن الحالة تم من مستشفي سوبا لوزارة الصحة الإتحادية، وأكد إستمرار جهود وزارته لتوفير ادوات السلامة الشخصية اللازمة للكوادر الطبية، وناشد المواطنين لضرورة إتباع الموجهات التي تم تنزيلها من وزارة الصحة الإتحادية وشدد علي ضرورة تكاتف جهود كافة القطاعات للتصدي لجائحة كورونا ..

سونا

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