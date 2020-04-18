تنسيقية شمال دارفور تتفقد مركز العزل بمحلية ام كدادة





شددت اللجنة التنسيقية العليا لمجابهة كورونا بولاية شمال دارفور خلال زيارتها اليوم الي رئاسة محلية ام كدادة برئاسة الدكتور سليمان ادم ادريس المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة شددت علي ضرورة التنفيذ الكامل للاجراءات الاحترازية التي اعلنتها الدولة لمجابهة جائحة كورونا ومنعها من الانتشار.

واكد رئيس اللجنة في الاجتماع الذي عقده مع اللجنة المختصة بمحلية ام كدادة خطورة الوضع الصحي بالبلاد بعد تسجيل عشرات الحالات خلال الأيام الماضية الامر الذي قال انه يستدعي تتفيذ الاجراءات الاحترازية بكل حزم مع قفل المعابر الحدودية وخاصة الطريق القومي (الفاشر الخرطوم ) .

واستعرض المدير التنفيذي لمحلية ام كدادة احمداي عبدالله ادم الإجراءات التي اتخذتها المحلية للوقاية من كورونا، مشيرا الي ان اجراءاتهم تمثلت في منع الازدحام في الاماكن العامة والمناسبات اضافة الي التوعية المجتمعية بخطورة كورونا.

وكانت اللجنة قد تفقدت موقع الحجر الصحي بالمحلية واطمانت علي الترتيبات التي اتخذتها السلطات الصحية لمجابهة أية حالات طارئة.

سونا

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