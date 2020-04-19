ارجاع الماشية من السعودية لا علاقة بنظرية خنق حكومتنا المدنية، ولا حتى مصر وهذا (..) هو السبب





الأخ – عمر مانيس -مجلس الوزراء

الأخ محمد الفكي – لجنة تفكيك التمكين

الحصل في راجع صادر الماشية

أولاً بدرجة كبيرة من اليقين إن ما جرى لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بنظرية مؤامرة لخنق حكومتنا المدنية ، ولا حتى مصر أو المصرين كما يعتقد البعض وكما يروج المصدرين — ولا يوجد أي مصري أصلا في تلك السلسلة .. شبابنا الأطباء البيطريين في السعودية في الجحر السعودي ووزارة الزراعة في مختلف المنافذ يسدوا عين الشمس

كما إن أغلب الضان (السواكني ) ده نحن البنصدرو و التجار الببعيهو هناك أغلبهم سودانين .. ياخي معظم الطباخين كمان سودانيين وقليل من اليمنين .. يعني السعودي ده ممكن ما بشوفو إلا في الصينية

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طيب الحصل شنو ؟

كما معروف أعلنت حمى الوادي المتصدع قبل 5 شهور تقريباً .. و على ضوئها وقف الصادر الماشية

سافر وزير الثروة الحيوانية إلي المملكة يمعية كيزان الوزارة … والوزير نفسه أصلاً قبل تعينه كان مقيم هناك ويعمل مع وزراة الزراعة يعني عارف تماماً الإجراءات وهو ما سهل عليه أعادة الأتفاق على الصادر و كان عندو خيارين :-

– الأول تتفحص الحيوانات عشوائي بحمى الوادي المتصدع – وده كان الأسهل

– الخيار التاني يتم تطعيم الحيوانات وحجرها لمدة 21 قبل وصولها – اشترط الجانب السعودي اللقاح من جنوب أفريقيا – وحسب أطلاعي كان الشرط واضح ومحدد في الأتفاقية أنه سيعاد فحص الأجسام المناعية في جدة عند نزول الحيوانات و في حالة قلت نسبة الحيوان المطعمة عن 40% من إجمالي القطيع يتم رفض الشحنة – تؤخذ نسبة 40% من 100 حيوان عشوائي أصلاً أنت يفترض تكون طعمت الحيوانات كلها لكن – تسهيل عليك ربما لم تتطعم بعضها أو لم تظهر الأجسام المناعية على أخرى – 40٪؜ من ١٠٠ عشوائي لو عدت الفحص من حيواناتك يبقى قطيعك مطعم

* اختار الوزير الخيار الثاني

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حسب كلام وزير الثروة الحيوانية تم حجر وتطعيم الحيوانات عندنا في الخوي لعدد 300 ألف رأس تقريبا منذ بداية مارس.. أخذت الوزارة عينات من 100 راس وتم فحصها وكانت نسبة الأجسام المناعية في 74% منها – ملحوظة اخذت الوزارة 100 راس لسوبا للفجص ربما كانت العملية غير عشوائية ومقصودة

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أول باخرة وصلت السعودية كانت الأجسام المناعية في 16% منها تم أدخالها ولكن تم تحذيرهم بأن البواخر إذا جاءت على هذا النحو سيتم ارجاعها .. لم تتحرك الوزارة

.. ثم الباخرة الثانية 10% والثالثة ..25% وهم ما تم أرجاعهم يوم الخميس والجمعة

الباخرة الرابعة أمس عدت الفحص بمعنى أن النسبة أكتر من 40%

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من غير الوارد إن هناك خطأ في التشخيص في السعودية لأن المعامل هي الأكثر تقدما قي الشرق الأوسط وأكد الشباب أن نسبة الخطا هي صفر .. وهذا الفحص سهل واصلا النسبة المطلوبة 40%

– هناك أحتمال كبير أن عملية الحجر والتطعيم لم تؤخذ بجدية – المصدرين متضجرين من الحجر لأنها تكلفة إضافية في الاكل والأيام دي تكلفة العلف عالية جداً .. وبعضهم يرى اللقاح نفسه قد يضر الحيوانات ..كما إن هناك أحتمال كبير أن اللقاح المستورد قد لا يكون كما طلبت المملكة لأن ” المصدر خالد وافي ” صاحب الشحنات الراجعة اشتكى مثلاً من غلاء سعرها ..

– حاول المصدرين تحميل طواقم البواخر بالتسبب فيما حصل بالتأخير .. وهذا الفحص لا علاقة لا من بعيد ولا قريب بالإجهاد أو جـوع الحيوانات أو عطشها وتعبها

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الرأي :

– في ظني إن المتسبب في الأمر الأول هو التسيب وعدم المتابعة .. وعدم تفكيك البؤر الفاسدة والكيزانية من شبكات الصادر ..وعدم فحص الحيوانات في المحاجر وللا في سواكن قبل شحنها حتى يتم تأكيد الإجسام المناعية وأنما أخذت عينات ربما تم أنتقائها بعناية

الشحنات الراجعة وصلت يوم الجمعة والسبت وهي موجودة الآن في سواكن

نطالب إدارة الدولة بإيفاد لجنة من مختصين لفحصها عاجلا و بشكل كامل في سواكن.. لتحديد نسبة الذي تم حقنة باللقاح منها

.وفي حالة ثبت فعلياً إن هذه الحيوانات لم يتم تطعيمها حسب المطلوب يتم

– بل المصدرين المتلاعبين

– بل الوكيل والوزير ومدير محجر الخوي

– تفكيك شبكات الكيزان والطفيليين الذين يهيمنون على الصادر

طبعاً يجيب وقف الصادر لحين التأكد من جميع الأجراءات وقفل أبواب التسيب وأخطار الجانب السعودي بما تم من تحقيق في البواخر الراجعة بكل شفافية

كما يجب أن تقيف الوزارة على التطعيم بنفسها و ونرجو أن تستورد اللقاح بنفسها كدعم للمنتج والمصدر وضمان من عدم التلاعب

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ملحوظة قرار قبول الحجر والتطعيم مكلف مع المصدر .. ولكن لا خيار حالياً إلإ قبوله ..والما قادر ما يصدر ما يلف ويدور .. ونحن ونخلي الأمور تمشي شوية وممكن بعدين نقبل يالشرط الأول بفحص حمى الوادي المتصدع في جدة في حالة وجودها ترجع الباخرة لأن الحمى أصلا كانت في شرق السودان .. بعد تمر بواخر عديدة ويطمن الجانب السعودي لخلو السودان من الحمى بقيف براهو الفحص ده.

هادي ود البورت

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