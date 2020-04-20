



الاستثمار في الخيال الطفولي بتاع الفلول والمليارات المكدسة وراء مخابئ موجودة، بات أشبه بنكتة مملة، وستلحق بها عما قريب فقاعات لجنة ود الفكي، لأن المحصلة صفر كبير، حفلة داخل غابة من الخشخاش والأفيون، تعقبها غفوة تخدير قصيرة، بينما الوباء يتمدد والصفوف تتمدد، من الصور الحزينة والاحتجاجات الساخطة، والهروب من منازل الحظر بحثاً عن الطعام ثمة عنوان كبير لفشل الحكومة، بكل مكوناتها المشغولة بالتعينات واللجان وزج كوادرها في قوائم تمكين الولاة، ومن ثم التعويل على بندقية حميدتي أخيراً، ومن قبل وسد الأمر إلى غير أهله، كأن انهيار البلاد التي يريدون حكمها لا يعنيهم، فضلاً على محاولة تحميل وزيري الصناعة والتجارة والمالية فقط جل الأزمة بينما الأزمة في العقل المسيطر، الأزمة في اللامبالاة، الأزمة في منظومة حاكمة على غير اتساق وهدى، الازمة في قفزات متتالة نحو المجهول، حيث كل شيء يتداعى، الأسعار في علو وأقدار الناس في هبوط، على قول الطيب صالح، ولو كنت تملك المال فأنت مثل من لا يملكه، تصخم وغلاء وركض متواصل بلا جدوى، وزارة الصحة المتهالكة تتتسرب منها الأرواح بعد القرار المتهور بفتح المطار يومي ١٩ و٢٠ ومنح الكورونا تأشيرة عبور ، لتنهش في الضحايا المساكين، والأن هنالك تهاون في مسألة الحظر، لأن الرد على رب أسرة حائر لا يبدو مقنعاً له، وإذا حصلت على الخبز بشق الأنفس لن تجد النار التي تطبخ عليها، وإذا وجدت النار والخبز لن تجد الزيت والبصل واللحمة، لقد ازرى بنا الدهر، أنظر إلى نفسك في المرايا وستكتشف أنك كبرت خلال فترة قليلة من المعاناة بينما تمضي الساعات والأيام ببطء لا يحتمل .

Yagout Elfahal

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