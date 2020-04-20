الجيش السوداني يحكم قبضته تماماً على الخرطوم

شح المعلومات يجعل التحليل خاطئ بالكلية ويحعل صاحبه يحلق مع “الحمائم ” بعيدآ عن الأرض ..
الجيش الأن يحكم قبضته تمامآ على الخرطوم .. وقوات حميدتي موجودة بالقرب من معسكر فتاشة ..
أجمالي قوات الدعم السريع ١٨ الف فرد .. نجحت هذه القوات في فرض نفسها علي معادلة السلطة لأنها وفي لحظة ما كانت قد وضعت يدها علي كل المؤسسات الأستراتيجية في قلب الخرطوم ..
هذا الوضع الأن تغير تمامآ .. يبلغ تعداد قوات هيئة العمليات ١٣ الف جندي عالي التدريب .. المشكلة الأساسية كانت أن هذه القوات هي أكثر القوات تدريبآ علي حرب المدن ولها أرتكازات مستقرة في أكثر نقاط الخرطوم حيوية ..
أي أشتباك محتمل بين هذه القوات وأي قوة أخرى داخل الخرطوم هو أشتباك محسوم لصالح هيئة العمليات ..
لذا فقد كانت قحت والقوى الأقليمية تعرف أن أكبر خطر يواجه النظام الهجين هو هذه القوات .. أوعزت قحت الي البرهان عبر حميدتي ضرورة التخلص من هذه القوات ..
الأشتباك المحدود الذي تم في الرياض وبعد ضواحي الخرطوم مع سرية صغيرة من مقاتلي هيئة العمليات لم تكن قوات الدعم السريع قادرة علي حسمه .. ومن أقتحمت المواقع هي قوات الفرقة التاسعة محمولة جوآ .. أعلى القوات تدريبآ في الجيش السوداني ..
قادة وضباط الجيش كانوا متحسرين على أطلاقهم النار على رفقاء الخنادق .. ولكن الأنضباط العالي للجيش يقتضي التنفيذ ..
التقارب الذي وقع بين حميدتي والأحزاب .. ورغبة حميدتي في أمتلاك مدرعات وطائرات .. مع تقديرات للقادة العسكريين بوجود تحرك يسارى داخل الجيش .. هو ما عجل بهذه الخطوة التي حدثت في الأيام الماضية من أحلال و أبدال في المواقع .. وعودة الهيئة ..
هنالك أنباء عن تسجيل تداوله قادة الجيش يحوى نوايا في غاية السوء تجاه الجيش السوداني من شخصية محورية في قحت وأخرى في الدعم ..
هذا التسجيل ربما هو الذي كان سببآ في منع هذه الشخصية من دخول القيادة العامة عبر سيارات الدفع الرباعي ..
وزير الدفاع الجديد رجل صارم وصاحب عسكرية “نظيفة” .. وهو من ساعد البرهان على تدارك الأمر و وضع الأمور في نصابها ..
الدور المحوري لحميدتي في ملف الأقتصاد وملف السلام سيتراجع لصالح الجيش كمؤسسة .. وهو أمر نادينا به كثيرآ .. الرهان علي الأفراد لا على المؤسسات ..
التنظيم شبه العسكرى لبعض أذرع قحت موضوع تحت الضوء ولن يتمكن من التحرك مرة أخرى ..
#وهكذا
2 تعليقان
السيد عبدالرحمن عمسيب نشكر فيك وطنيتك وحبك لبلدك ومهما نختلف معك في كتاباتك ولكننا نتقف مع وفي وطنيتك
مثلك مثل جميع الحادبين على وضع البلد
سيدي الكريم قوات الشعب المسلحة وهذا هو الاسم الذي يروق لكل السودانين
وقوات الدعم السريع لا اختلاف بينهما
وهم يعملون سويا من أجل حفظ أمن الوطن والمواطن القوات المسلحه هي من قامت بتدريب وتأهيل قوات الدعم السريع
فلا حميدتي ولا غير حميدتي يستطيع
ان يعلوا على القوات المسلحة فترك قوات الدعم السريع في الشوارع والاماكن الحساسة لا يعني ان قوات الدعم السريع تسيطر على العاصمة الخرطوم فانتشار قوات الجيش داخل هذه الاماكن سوف يروج له بأنه انقلاب عسكري وسوف تقوم قنوات السجم التي لا شغل لها بترويج الانقلاب فكلنا نعمل بأن قوات الدعم السريع ليست منضبطة ويوجد فيها أفراد
جاري العمل على تاهيلهم عسكريا وزرع
الوطنيه والقوميه فيهم بدل القبليه التي تم استيعابهم في بدايه تكوين تلك القوات
صدقني سيدي الفاضل مهما تضيق المعيشة بأهل السودان لن يحدث انقلاب لكن الذي سوف يحدث هو فشل مراهقين قحت و
قريبا سوف يتم استبدال وجوه في كثير من الوزارات بعد انقضاء هذا الوباء كورونا
وكذلك السيطرة على ووباء قحت قريبا
ونتوقع استقالات كثيرة والاعتراف بالفشل
مهما يكون السودان لن يرجع إلى المربع الأول لا بانقلاب ولا بمظاهرات الذين لا يختشون من اعمالهم القذرة ويريدون العودة
مرة أخرى بافتعال أعمال صبيانيه من حرق
وتخزين وضرب الاقتصاد
طيب يا الجيش فاكي فينا قحت دي ليه؟ عشان نعرف حاجة؟ نحنا عرفنا وعارفين اكتر فلموا لينا قحت دي جوة كوبر مع الكيزان واستلموا إنتو براكم البلد لأنها انهارت تماما.
البوت في راسنا فوق.
يللا