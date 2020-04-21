الي الوزير الكذاب.. مع سبق الاصرار والترصد لتعطيل حياة الناس.. انهم يكذبون وأنهم حكومة الكورونا

الي الوزير الكذاب
المؤمن لا يكذب حديث نبوي
خليك من كلام الدين !! اسال اليهود والمسيحيين العلمانيين البوذيين اللادينين عبدة الشيطان ،اسال الجاهليين والعصر الحجري والعصر الجليدي هل يحق لمسوؤل يكذب علي شعبه وليست كذبة بيضاء بل مع سبق الاصرار والترصد والترتيب والتخطيط علشان يعطل الدراسة ويوقف حياة الناس كلهم ويكابر لأكثر من أربعين يوما علي الحالة ثم يأتي ببساطة ويقول كان في خطأ.
نحن شعب القنابير ندار بالاكاذيب والسيناريوهات ثم يجيك واحد يقول ليك وانت تقول الحقيقة انك كاذب يكذبون الصادق ، ويحركون آلة الدولة الإعلامية لتغييب الوعي وإثارة الهلع ،، قلناها بملء فمنا هنا انهم يكذبون وأنهم حكومة الكورونا.
عثمان عكرة
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2 تعليقان
صراحة بداءنا نشكك في ارقام الاصابات التي يفلقوننا بها يوميا وماهي الا مداراة لفشلهم الذريع في كل مناحي الحياة انهم يكذبون
يكذب ولا مايكذب .. افتح الانترنت وشوف الكرة الارضية ..
الناس بتموت ذى الضان فى الدول المقتدره صحيا وجاهزه ماديا ..
شنو ليك انته يا قريعتى راحت …
كل حاجه حاشرنها لينا فى السياسة
الداير يموت ديك الكبارى من نص اى كبرى فيها وينط فى المويه
زول سالو مافى ..
الواحد اسمو مابعرف يكتبو وجاى ينظر ليك ..
فى ومافى .. وقالو وماقلنا .. وقالو لينا .. ونطالب
عالم وهم .. عايشه رخم